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Сваток: Хотелось бы попробовать поиграть в Европе

Премьер-лига
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Но пока что все мысли о Днепре-1

Сваток: Хотелось бы попробовать поиграть в Европе

Новина українською

Игрок "Днепра-1" Александр Сваток рассказал о том, планирует ли покидать клуб в ближайшее время, а также высказался об интересе со стороны европейских команд.

- Вы планируете оставаться в Украине?

- У меня, вроде бы, контракт год, до зимы. Конечно, хотелось бы попробовать поиграть в Европе, но будем смотреть, какими будут варианты. Сейчас я не думаю о том, что у меня заканчивается контракт. Все мои мысли только о том, как восстановиться и приступить к работе. Хотим выполнить задачу клуба и добыть тот результат, который от нас требуют. Сейчас мои мысли только об этом, не думаю о Европе или еще чем-то.

- Правда ли, что за вами следят скауты "Олимпиакоса" и "Базеля"?

- Я ничего не могу сказать по этому поводу. Это вопрос, скорее, к моему агенту, мне об этом ничего неизвестно. Когда будет какое-то конкретное предложение, будем что-то думать и выбирать. Пока мысли только о "Днепре-1".

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В статье: Александр Сваток СК Днепр-1
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Источник:
ТК Футбол

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