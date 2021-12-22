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Павлов: Переход Миколенко в Эвертон говорит о хорошей работе Луческу

Премьер-лига
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Николай Павлов высказался о трансфере защитника в Эвертон

Павлов: Переход Миколенко в Эвертон говорит о хорошей работе Луческу

Новина українською

Известный украинский тренер Николай Павлов высказался о переходе украинского защитника "Динамо" Виталия Миколенко в английский "Эвертон".

"Конечно, приятно, что такой клуб заинтересовался нашим футболистом. Я, конечно, доволен, что игрок киевского "Динамо" продолжит карьеру в Англии. Это говорит о хорошей работе прежде всего тренера команды, а именно наставника киевлян Мирчи Луческу.

Миколенко будет третьим украинцем в АПЛ? Растет ли уровень украинского футбола? Могу отметить то, что "Динамо" явно прогрессирует с приходом на пост главного тренера команды Луческу. Когда через полгода в УПЛ появится "Металлист", тогда чемпионат Украины будет интереснее.

Сможет ли Миколенко заиграть в основе "Эвертона" с первых матчей? Я думаю, что да. Если такая сумма за Виталия заплачена, то, наверное, на него рассчитывают в ливерпульском клубе. Во всяком случае, я думаю, перспективы у Миколенко хорошие.

Возможен ли в ближайшее время трансфер моего воспитанника Шапаренко в европейский клуб? Я думаю, что он также один из кандидатов в ближайшее время на переезд в Европу", - сказал Павлов.

Напомним, что официально о переходе Миколенко должны объявить в январе, после открытия трансферного окна в Англии. По данным СМИ, "Эвертон" заплатит за игрока порядка 20 млн евро.

В нынешнем сезоне 22-летний украинец в составе "Динамо" провел 21 матч во всех турнирах и сделал три результативные передачи.

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В статье: Николай Павлов Динамо (Киев) Виталий Миколенко
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