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Рыкун: Переход Довбика в Динамо будет ошибкой

Премьер-лига
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(5 голосов)

Легенда украинского футбола имеет свою точку зрения

Рыкун: Переход Довбика в Динамо будет ошибкой

Фото: fcdnipro.com

Новина українською

Экс-игрок харьковского "Металлиста" Александр Рыкун поделился мнением о нападающем Артеме Довбике в контексте возможного перехода в "Динамо":

– Какой футболист запомнился вам в первой части сезона?

- Не могу не назвать Артема Довбика, который вырос за эти полгода, вернее, сделал хороший шаг в своем профессиональном росте. Нападающий возмужал, мощный, назойливый с хорошим ударом. Но, по моему мнению, его переход в "Динамо" будет ошибкой, - сказал Рыкун.

Напомним, в первой части сезона 2021/22 нападающий "Днепра-1" стал лучшим бомбардиром. Он отличился 14 голами в 17 матчах и опередил ближайшего преследователя, Виктора Цыганкова, на три мяча.

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В статье: Динамо (Киев) Александр Рыкун Артем Довбик СК Днепр-1
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Источник:
zbirna.com

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Комментарии (7)
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crokodil (Днепропетровск)
25.12.2021 в 14:01
В Геную к Шеве, там нужен форвард, будет палочкой-выручалочкой ( как в сборной) , уверен там он сыграет. И итальянский учить проще)
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0
0
Savage0059 (Kyiv)
25.12.2021 в 13:36
В ДК уже есть центрфорвард: Гармаш
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0
0
avatar
Кююмалайнен (Київ)
25.12.2021 в 12:46
Не суть, прав он или не прав, но его спросили, кто запомнился в первой части сезона, а он ответил, что Довбику не надо переходить в "Динамо"
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+1
0
kapost (Винница)
25.12.2021 в 12:03
Десятки, якщо не сотні українських гравців зіпсували кар'єру, перейшовши в цей могильник талантів.
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+6
0
Andriy Myronjuk (Рівне)
25.12.2021 в 12:34
а решта - по гинделиках в райцентрах, о не мали здорового кар'єризму
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0
0
Andriy Myronjuk (Рівне)
25.12.2021 в 11:54
Хто б ще дав поради як прос..рати кар'єру. Рикун звісно величина у нашому футболі, але виключно за масою.
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+1
-9
avatar
alex.belogubko (одесса)
25.12.2021 в 11:26
согласен -ни в ДК --ШД это конец скамейка
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+8
0


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