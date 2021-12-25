Рыкун: Переход Довбика в Динамо будет ошибкой

Экс-игрок харьковского "Металлиста" Александр Рыкун поделился мнением о нападающем Артеме Довбике в контексте возможного перехода в "Динамо":

– Какой футболист запомнился вам в первой части сезона?

- Не могу не назвать Артема Довбика, который вырос за эти полгода, вернее, сделал хороший шаг в своем профессиональном росте. Нападающий возмужал, мощный, назойливый с хорошим ударом. Но, по моему мнению, его переход в "Динамо" будет ошибкой, - сказал Рыкун.

Напомним, в первой части сезона 2021/22 нападающий "Днепра-1" стал лучшим бомбардиром. Он отличился 14 голами в 17 матчах и опередил ближайшего преследователя, Виктора Цыганкова, на три мяча.