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Рыкун: Переход Довбика в Динамо будет ошибкой
Легенда украинского футбола имеет свою точку зрения
Фото: fcdnipro.com
Экс-игрок харьковского "Металлиста" Александр Рыкун поделился мнением о нападающем Артеме Довбике в контексте возможного перехода в "Динамо":
– Какой футболист запомнился вам в первой части сезона?
- Не могу не назвать Артема Довбика, который вырос за эти полгода, вернее, сделал хороший шаг в своем профессиональном росте. Нападающий возмужал, мощный, назойливый с хорошим ударом. Но, по моему мнению, его переход в "Динамо" будет ошибкой, - сказал Рыкун.
Напомним, в первой части сезона 2021/22 нападающий "Днепра-1" стал лучшим бомбардиром. Он отличился 14 голами в 17 матчах и опередил ближайшего преследователя, Виктора Цыганкова, на три мяча.
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