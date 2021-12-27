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Президент Днепра-1 назвал сумму, за которую готов продать Довбика

Премьер-лига
(1 голосов)

Юрий Береза высказался о судьбе главной звезды днепрян

Президент Днепра-1 назвал сумму, за которую готов продать Довбика

Фото: СК Днепр-1

Новина українською

Почетный президент "Днепра-1" Юрий Береза высказался о судьбе главной звезды днепрян текущего сезона, нападающем Артеме Довбике.

— Артем Довбик — лучший бомбардир УПЛ текущего сезона. Многие говорят, что он уже перерос уровень "Днепра-1".

— У Довбика контракт с нашим клубом еще на два года.

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— Если поступит достойное предложение по нему, готовы рассмотреть?

— Достойные в денежном плане предложения мы всегда готовы рассматривать. Довбик должен четко понимать, какой клуб и чемпионат ему подходит. На сегодняшний день он знает себе цену.

— Сколько потенциальный покупатель должен предложить за Довбика, чтобы "Днепр-1" вступил в переговоры?

— Во-первых, это должна быть цифра с шестью нулями и больше десяти миллионов евро. За меньшую сумму не будет даже разговора.

— Если по Довбику поступит предложение от "Динамо", готовы будете усилить конкурента?

— Его позиция категорична. Ни "Шахтер", ни "Динамо" не интересуют Довбика. Он сам об этом говорил, - сказал Береза.

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В статье: Артем Довбик СК Днепр-1 Юрий Береза
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Источник:
fanday

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Комментарии (2)
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Il Gatto
27.12.2021 в 13:54
Розкатав губу. За футболіста, якому буде вже буде 25 років, вже з невдалим трансфер в Європу, навіть не з українського гранду, один лише сезон (цей) в його активі, з ціною трансферною в 5 млн. єврогрошей — і за це все він хоче більше десяти? Лол. Президент зі смішною наз-вою і бридкою емблемою, має такі ж дурні вимоги. Максимум і його рівень це 7-8 лямів, ще й в розстрочку і лише в Європу, де гроші рахують і без цих олігархічних схем. Ніхто адекватний за нього навіть 10-ку не дасть.
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+4
-2
Trztrqtr (Украина)
27.12.2021 в 14:19
Ну,в 20+ за Миколенко тоже мало кто верил, особенно учитывая его перформанс последнее время, от сборной до клуба.
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0
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