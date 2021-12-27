Президент Днепра-1 назвал сумму, за которую готов продать Довбика

Почетный президент "Днепра-1" Юрий Береза высказался о судьбе главной звезды днепрян текущего сезона, нападающем Артеме Довбике.

— Артем Довбик — лучший бомбардир УПЛ текущего сезона. Многие говорят, что он уже перерос уровень "Днепра-1".

— У Довбика контракт с нашим клубом еще на два года.

— Если поступит достойное предложение по нему, готовы рассмотреть?

— Достойные в денежном плане предложения мы всегда готовы рассматривать. Довбик должен четко понимать, какой клуб и чемпионат ему подходит. На сегодняшний день он знает себе цену.

— Сколько потенциальный покупатель должен предложить за Довбика, чтобы "Днепр-1" вступил в переговоры?

— Во-первых, это должна быть цифра с шестью нулями и больше десяти миллионов евро. За меньшую сумму не будет даже разговора.

— Если по Довбику поступит предложение от "Динамо", готовы будете усилить конкурента?

— Его позиция категорична. Ни "Шахтер", ни "Динамо" не интересуют Довбика. Он сам об этом говорил, - сказал Береза.