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Намек на возвращение? Юрченко на сайте УПЛ числится игроком Зари
Полузащитник уже защищал цвета луганского клуба
Фото: instagram.com/yurcha__10
На официальном сайте Украинской Премьер-лиги 27-летний Владлен Юрченко числится игроком луганской "Зарей".
Судя по всему, полузащитник, который на днях покинул черниговскую "Десну", вновь наденет футболку луганского клуба. В нынешнем сезоне Юрченко провел 7 матчей за "северян", забил 1 гол и выполнил 2 результативные передачи.
При этом в заявке "Зари" на сезон УПЛ пока что его нет, также само, как и в заявке "Десны".
Напомним, Владлен Юрченко уже выступал за луганский клуб с 2019 по 2021 год.
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