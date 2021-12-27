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Намек на возвращение? Юрченко на сайте УПЛ числится игроком Зари

Премьер-лига
(1 голосов)

Полузащитник уже защищал цвета луганского клуба

Намек на возвращение? Юрченко на сайте УПЛ числится игроком Зари

Фото: instagram.com/yurcha__10

Новина українською

На официальном сайте Украинской Премьер-лиги 27-летний Владлен Юрченко числится игроком луганской "Зарей".

Судя по всему, полузащитник, который на днях покинул черниговскую "Десну", вновь наденет футболку луганского клуба. В нынешнем сезоне Юрченко провел 7 матчей за "северян", забил 1 гол и выполнил 2 результативные передачи.

При этом в заявке "Зари" на сезон УПЛ пока что его нет, также само, как и в заявке "Десны".

Напомним, Владлен Юрченко уже выступал за луганский клуб с 2019 по 2021 год.

Намек на возвращение? Юрченко на сайте УПЛ числится игроком Зари - изображение 1
Скриншот: сайт УПЛ
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В статье: Заря (Луганск) Десна (Чернигов) Владлен Юрченко
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Источник:
УПЛ

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Комментарии (1)
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Il Gatto
27.12.2021 в 13:58
Натяк на убогий сайт упл
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