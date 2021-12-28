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Цыганык: Перед Евро-2020 Шахтер предлагал Малдере войти в тренерский штаб Де Дзерби
Но тогда тренер ответил отказом
instagram.com/malderaandrea
Журналист Игорь Цыганик рассказал о возможном сотрудничестве "Ш
"У Малдеры было предложение от "Шахтера" перед Евро-2020. Специалиста в своем тренерском штабе хотел видеть Де Дзерби, приглашавшего его туда. Но тогда Малдера отказался.
Контакт между Срной, Де Дзерби и Малдерой очень серьезный. Они хорошо общаются, поэтому я не исключаю, что Малдера может оказаться в "Шахтере", - сказал Цыганык.
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Источник:Football Hub
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