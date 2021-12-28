Цыганык: Перед Евро-2020 Шахтер предлагал Малдере войти в тренерский штаб Де Дзерби

Журналист Игорь Цыганик рассказал о возможном сотрудничестве "Ш ахтера " и экс-тренера сборной Украины Андреа Малдеры.

"У Малдеры было предложение от "Шахтера" перед Евро-2020. Специалиста в своем тренерском штабе хотел видеть Де Дзерби, приглашавшего его туда. Но тогда Малдера отказался.

Контакт между Срной, Де Дзерби и Малдерой очень серьезный. Они хорошо общаются, поэтому я не исключаю, что Малдера может оказаться в "Шахтере", - сказал Цыганык.