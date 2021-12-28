Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Луческу предложил Динамо Бухарест 12 футболистов киевского Динамо
Мирчу беспокоят перспективы бывшего клуба
Фото: ФК Динамо Киев
Новый главный тренер бухарестского "Динамо" Флавиус Стойкан сообщил, что Мирча Луческу предоставил ему список из 12 игроков, которых он может взять в аренду из киевского "Динамо".
"Мирча Луческу – человек, который хочет помочь. Но он был столь же реально оценивает ситуацию. Он сказал: "Флавиус, важно то, чего ты хочешь как тренер". Он предоставил мне список из 12 игроков "Динамо", но я должен выбрать тех, кто мне нужен, кто сможет помочь, – сказал Стойкан Pro TV.
Популярное сейчас
- Экс-игрок Шахтера станет спортивным директором российского Краснодара
- Ещё один экс-игрок Вереса подписал контракт с клубом Второй лиги
- Ингулец подпишет экс-полузащитника Шерифа - СМИ
- Миколенко будет зарабатывать в Эвертоне почти в семь раз больше, чем в Динамо
- Известная футболистка-лесбиянка ушла от своей девушки ради игрока Астон Виллы. ФОТО
- Мальдивы? Не слышали! Бущан с Федецкий и экс-динамовцами отправился за зимнюю охоту. ФОТО