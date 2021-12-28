Луческу предложил Динамо Бухарест 12 футболистов киевского Динамо

Новый главный тренер бухарестского "Динамо" Флавиус Стойкан сообщил, что Мирча Луческу предоставил ему список из 12 игроков, которых он может взять в аренду из киевского "Динамо".

"Мирча Луческу – человек, который хочет помочь. Но он был столь же реально оценивает ситуацию. Он сказал: "Флавиус, важно то, чего ты хочешь как тренер". Он предоставил мне список из 12 игроков "Динамо", но я должен выбрать тех, кто мне нужен, кто сможет помочь, – сказал Стойкан Pro TV.