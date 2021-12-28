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Луческу предложил Динамо Бухарест 12 футболистов киевского Динамо

Премьер-лига
(2 голосов)

Мирчу беспокоят перспективы бывшего клуба

Луческу предложил Динамо Бухарест 12 футболистов киевского Динамо

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

Новый главный тренер бухарестского "Динамо" Флавиус Стойкан сообщил, что Мирча Луческу предоставил ему список из 12 игроков, которых он может взять в аренду из киевского "Динамо".

"Мирча Луческу – человек, который хочет помочь. Но он был столь же реально оценивает ситуацию. Он сказал: "Флавиус, важно то, чего ты хочешь как тренер". Он предоставил мне список из 12 игроков "Динамо", но я должен выбрать тех, кто мне нужен, кто сможет помочь, – сказал Стойкан Pro TV.

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В статье: Мирча Луческу Динамо (Бухарест) Динамо (Киев) Флавиус Стойкан
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Источник:
Sport.ro

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Комментарии (5)
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Hanter44 (Baburka)
28.12.2021 в 14:23
Не знают куда сплавить.
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Черноморчик (Одесса )
28.12.2021 в 14:17
Очень хорошая новость . Это значит что Черноморец таки перестанет быть фармом киевским .
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
28.12.2021 в 13:43
Набрали и не знают что с ними делать......
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Алекс1955 (Донецк)
28.12.2021 в 14:01
Строго говоря, это не "набрали", просто распустили Ю-21, а игроков, готовых играть в основе там нет, вот и мурыжат пацанов.
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SoLoMoN1607 (N .K)
28.12.2021 в 13:38
Супряга ( конец истории)
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