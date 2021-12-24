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Луческу: Идея с возможной арендой игроков киевлян в Динамо Бухарест остается
Наставник "бело-синих" хочет помочь бывшей команде
ФК "Динамо" / Автор неизвестен
Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу остается заинтересованным в том, чтобы отправить несколько игроков киевлян в бухарестское "Динамо".
"Есть такая идея. "Динамо" также было заинтересовано. Эта идея остается и в отсутствии Редника. Давайте посмотрим, что будет дальше в бухарестском клубе. Я не знаю, решится ли проблема только за счет трансферов нескольких игроков.
С молодыми футболистами не спасешься от вылета, но они несут энтузиазм. С ценными игроками – да, но они мне также нужны. Со сменой игроков можно создать команду – не выиграть титул, но построить сильный коллектив", – сказал Луческу.
Ранее главный тренер "Динамо" Бухарест Мирча Редник заявил о том, что Луческу предложил нескольких игроков для перехода в румынский клуб. Вскоре Редника отправили в отставку.
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