Луческу: Идея с возможной арендой игроков киевлян в Динамо Бухарест остается

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу остается заинтересованным в том, чтобы отправить несколько игроков киевлян в бухарестское "Динамо".

"Есть такая идея. "Динамо" также было заинтересовано. Эта идея остается и в отсутствии Редника. Давайте посмотрим, что будет дальше в бухарестском клубе. Я не знаю, решится ли проблема только за счет трансферов нескольких игроков.

С молодыми футболистами не спасешься от вылета, но они несут энтузиазм. С ценными игроками – да, но они мне также нужны. Со сменой игроков можно создать команду – не выиграть титул, но построить сильный коллектив", – сказал Луческу.