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Луческу: Идея с возможной арендой игроков киевлян в Динамо Бухарест остается

Премьер-лига
(1 голосов)

Наставник "бело-синих" хочет помочь бывшей команде

Луческу: Идея с возможной арендой игроков киевлян в Динамо Бухарест остается

ФК "Динамо" / Автор неизвестен

Новина українською

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу остается заинтересованным в том, чтобы отправить несколько игроков киевлян в бухарестское "Динамо".

"Есть такая идея. "Динамо" также было заинтересовано. Эта идея остается и в отсутствии Редника. Давайте посмотрим, что будет дальше в бухарестском клубе. Я не знаю, решится ли проблема только за счет трансферов нескольких игроков.

С молодыми футболистами не спасешься от вылета, но они несут энтузиазм. С ценными игроками – да, но они мне также нужны. Со сменой игроков можно создать команду – не выиграть титул, но построить сильный коллектив", – сказал Луческу.

Ранее главный тренер "Динамо" Бухарест Мирча Редник заявил о том, что Луческу предложил нескольких игроков для перехода в румынский клуб. Вскоре Редника отправили в отставку.

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В статье: Мирча Луческу Динамо (Бухарест) Динамо (Киев)
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Источник:
digisport.ro

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Комментарии (1)
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Запорізьке Торпедо (zp)
24.12.2021 в 14:46
и что это будет, Бухареморец?)
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