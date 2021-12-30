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Леоненко: Молодежи Динамо помог не Луческу, а ковид
Виктор Евгеньевич умеет накинуть
скриншот youtube
Экс-игрок "
"Вот говорят, что Луческу опытный и смелый, никого не боится, экспериментирует, ставит молодых…
А кто у него играет из этих молодых? Да если бы не коронавирус, не было бы ни Забарного, ни Сироты. Это не Луческу, а ковид помог молодежи", — сказал Леоненко.
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Источник:Пряма червона
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Комментарии (2)
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Plagin (Prad)
30.12.2021 в 21:00
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Просто Квашин (Харьков)
30.12.2021 в 20:52
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