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Леоненко: Молодежи Динамо помог не Луческу, а ковид

Премьер-лига
(1 голосов)

Виктор Евгеньевич умеет накинуть

Леоненко: Молодежи Динамо помог не Луческу, а ковид

скриншот youtube

Новина українською

Экс-игрок "Динамо" и сборной Украины, а ныне эксперт ТК "Футбол" Виктор Леоненко высказался о последних успехах киевлян под руководством Луческу.

"Вот говорят, что Луческу опытный и смелый, никого не боится, экспериментирует, ставит молодых…

А кто у него играет из этих молодых? Да если бы не коронавирус, не было бы ни Забарного, ни Сироты. Это не Луческу, а ковид помог молодежи", — сказал Леоненко.

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В статье: Мирча Луческу Виктор Леоненко Динамо (Киев)
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Источник:
Пряма червона

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Комментарии (2)
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Plagin (Prad)
30.12.2021 в 21:00
Після Сабо Леоненко це тей ще експеримент.
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Просто Квашин (Харьков)
30.12.2021 в 20:52
Толстожопая Леонора зарбатывает на гнилую похлебку от ржавых, обсе рая ДИНАМО и гадя на украинцев...
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