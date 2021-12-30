Леоненко: Молодежи Динамо помог не Луческу, а ковид

Экс-игрок " Динамо " и сборной Украины, а ныне эксперт ТК "Футбол" Виктор Леоненко высказался о последних успехах киевлян под руководством Луческу.

"Вот говорят, что Луческу опытный и смелый, никого не боится, экспериментирует, ставит молодых…

А кто у него играет из этих молодых? Да если бы не коронавирус, не было бы ни Забарного, ни Сироты. Это не Луческу, а ковид помог молодежи", — сказал Леоненко.