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Динамо Бухарест отказалось от аренды игроков Динамо Киев

Премьер-лига
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В клубе говорят, что команда будет комплектоваться местными игроками и игроками из ЕС

Динамо Бухарест отказалось от аренды игроков Динамо Киев

fcdynamo.kiev.ua

Новина українською

Бухарестское "Динамо" решило отказаться от аренды футболистов "Динамо" киевского в зимнее трансферное окно.

Как сообщил администратор клуба Юлиу Муреган, Динамо в этом сезоне будет укомплектоваться только румынскими футболистами и игроками с паспортами ЕС.

"Это будут подготовленные игроки, которые тренировались и сыграли хотя бы несколько матчей за свои команды.

Также мы не можем брать игроков из стран, не входящих в ЕС. По разным причинам, и финансовым в том числе.

Мы будем усиливаться румынскими игроками и футболистами из ЕС", - сказал Муреган.

Напомним, что ранее наставник клуба из столицы Румынии Мирча Редник сообщил, что главный тренер чемпиона Украины Мирча Луческу готов отпустить нескольких футболистов в аренду в Бухарест. Все они сейчас играют в аренде за одесский "Черноморец", где грядет долгожданная перезагрузка и смена владельца.

К слову, на данный момент "Динамо" Бухарест занимает предпоследнее, 15-е место в таблице чемпионата Румынии, имея в своем активе 12 очков.

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В статье: Динамо (Бухарест) Динамо (Киев)
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Источник:
Gazeta Sporturilor

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