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Динамо Бухарест отказалось от аренды игроков Динамо Киев
В клубе говорят, что команда будет комплектоваться местными игроками и игроками из ЕС
fcdynamo.kiev.ua
Бухарестское "
Как сообщил администратор клуба Юлиу Муреган, Динамо в этом сезоне будет укомплектоваться только румынскими футболистами и игроками с паспортами ЕС.
"Это будут подготовленные игроки, которые тренировались и сыграли хотя бы несколько матчей за свои команды.
Также мы не можем брать игроков из стран, не входящих в ЕС. По разным причинам, и финансовым в том числе.
Мы будем усиливаться румынскими игроками и футболистами из ЕС", - сказал Муреган.
Напомним, что ранее наставник клуба из столицы Румынии Мирча Редник сообщил, что главный тренер чемпиона Украины Мирча Луческу г
К слову, на данный момент "Динамо" Бухарест занимает предпоследнее, 15-е место в таблице чемпионата Румынии, имея в своем активе 12 очков.
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