Металлист 1925 начал реализацию NFT-карточек игроков

Харьковский " Металлист 1925 " начал продажу собственных NFT на маркетплейсе Blocksport.

Клуб запустил в продажу свои первые NFT в виде уникальных карточек с игроками.

Первая коллекция из 9 карт продается в формате аукциона со стартовой ценой 0,1 или 0,15 BNB (Binance Coin) за один NFT (около 1 430 или 2 143 грн – прим.). В коллекцию вошли карточки с изображениями Владислава Дмитренко, Артема Габелка, Дмитрия Крыськива, Амара Квакича и Марлисона.

Для покупки NFT необходимо иметь кошелек MetaMask. После авторизации на платформе с помощью кошелька можно сделать ставку – лот будет получен, если в течение 48 часов ее не перебьют. В дальнейшем NFT можно хранить как уникальную цифровую вещь или продать по более высокой цене, или устроить аукцион.

NFT – это уникальные цифровые предметы, как фото, карточки, видео моменты и другие коллекционные вещи. Их невозможно подделать, так как каждый предмет имеет свою уникальную запись кода в блокчейн системе.

Blocksport – это швейцарская SportsTech компания, специализирующаяся на диджитализации и токенизации спорта и киберспорта, она предлагает клиентам приложения для болельщиков, выпуск NFT и фан-токенов на собственной платформе.