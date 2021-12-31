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Металлист 1925 начал реализацию NFT-карточек игроков

Премьер-лига
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Коллекционерам должно быть интересно

Металлист 1925 начал реализацию NFT-карточек игроков

metalist1925.com

Новина українською

Харьковский "Металлист 1925" начал продажу собственных NFT на маркетплейсе Blocksport.

Клуб запустил в продажу свои первые NFT в виде уникальных карточек с игроками.

Первая коллекция из 9 карт продается в формате аукциона со стартовой ценой 0,1 или 0,15 BNB (Binance Coin) за один NFT (около 1 430 или 2 143 грн – прим.). В коллекцию вошли карточки с изображениями Владислава Дмитренко, Артема Габелка, Дмитрия Крыськива, Амара Квакича и Марлисона.

Для покупки NFT необходимо иметь кошелек MetaMask. После авторизации на платформе с помощью кошелька можно сделать ставку – лот будет получен, если в течение 48 часов ее не перебьют. В дальнейшем NFT можно хранить как уникальную цифровую вещь или продать по более высокой цене, или устроить аукцион.

NFT – это уникальные цифровые предметы, как фото, карточки, видео моменты и другие коллекционные вещи. Их невозможно подделать, так как каждый предмет имеет свою уникальную запись кода в блокчейн системе.

Blocksport – это швейцарская SportsTech компания, специализирующаяся на диджитализации и токенизации спорта и киберспорта, она предлагает клиентам приложения для болельщиков, выпуск NFT и фан-токенов на собственной платформе.

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В статье: Металлист 1925 (Харьков)
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