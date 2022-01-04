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Миколенко: Дубинчак готов заменить меня в Динамо
Украинец считает его топ-защитником
Фото: СК Днепр-1
Новичок "Эвертона" Виталий Миколенко поделился мнением о защитнике Владиславе Дубинчаке.
– В "Динамо" U19, блиставшем в ЮЛЧ, ты играл на позиции центрального защитника. Чьей инициативой было перевести тебя на фланг?
– Чья конкретно – я не спрашивал. Очевидно, решал весь тренерский штаб. Возможно, Максима Саныча Шацких, который знал меня с академии, где я играл и левым, и правым защитником. Поначалу мне было непривычно, потому что в матчах дубля я играл на позиции центрбека, а в играх первой команды – на фланге.
Даже сейчас, когда я играл в центре, я чувствовал, что это совсем разные позиции, и нужно полностью перестраиваться.
– Раньше у тебя была другая прическа, волосы чуть длиннее. Почему в один момент решился на смену имиджа?
– Я сам себя с волосами подлиннее, наверное, уже не представляю. Однажды была известная история, когда мы побрились налысо с Буяльским и Бурдой. Удобно – ты просыпаешься с утра и тебе ничего не мешает, не нужно ничего поправлять.
– Как ты считаешь, Дубинчак готов заменить тебя на позиции левого защитника?
– Конечно, готов. Наверное, некорректно говорить мне о моем конкуренте в сборной. Я очень много с ним поиграл, когда я был центральным защитником в юношеской команде. Считаю, что это топ-защитник, – сказал Миколенко.
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