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Миколенко: Когда переход в Эвертон был согласован, я сел в машину и минут 30 плакал

Наши за границей
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(2 голосов)

Виталий до последнего не верил в происходящее

Миколенко: Когда переход в Эвертон был согласован, я сел в машину и минут 30 плакал

Твіттер Евертона/Автор невідомий

Новина українською

Левый защитник "Эвертона" Виталий Миколенко рассказал о переходе в ливерпульский клуб.

"Узнал об интересе 12 декабря после игры с "Зарей". Мне сказали, что мне нужно быть на следующий день в клубном офисе и что, возможно, будет предложение. Я даже не знал какой клуб. Когда спросили, есть ли у меня английская виза, я понял, что это английский клуб.

Когда я приехал, Игорь Михайлович привел мне пример своей дочери. Он сказал, что я ему как сын, и мне решать – оставаться ли в "Динамо", завоевывать трофеи и получать достойную зарплату. "Но если ты готов, то скажи это, и мы будем дальше вести переговоры" - сказал он. Я ответил, что не знаю, готов ли я, но я очень хочу. А желание – это, наверное, самое важное в футболе и вообще в жизни. В тот момент, когда Игорь Михайлович сказал мне "ты мне как сын", я задумался. Слезы были потом уже, когда был разговор между президентами двух клубов, и все согласовали. Было много слухов, и сначала я не верил, что это может быть со мной.

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Мне мои родители, девушка говорили, что это как будто в кино. И когда все согласовали, я сел в машину и зарыдал. Мне домой ехать 40 минут, и, наверное, минут 30 я плакал. Позвонил родителям девушки и поплакал еще с ними, потом еще сам плакал. Сложно объяснить чувства – я был очень рад и в то же время было очень страшно", - рассказал Миколенко.

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В статье: Эвертон (Ливерпуль) Виталий Миколенко
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Источник:
ФК Динамо Киев

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Комментарии (18)
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victor1306 (Мадрид)
04.01.2022 в 13:04
Нічо, все буде пучком
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0
0
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usovvictor (Kharkov)
04.01.2022 в 13:00
....такие слезы - это нормально, не каждому выпадает играть в АПЛ. Эмоции пройдут, настраивайся на игру и поменьше слушай и читай интернет. Сконцентрируешься на игре и тренировках, дальше будет легче. Главное не перегибай палку с самомнением, вникай в лету и будешь игроком, а не "игрочилой", сейчас главное язык, прояви характер и впрягайся, ...там нелегко, так что будь мужиком. Лишние эмоции - лишние ошибки, так что закаляй характер и смотри на коллег, ...чем быстрее усвоишь, тем лучше - удачи и терпения, ..." Болельщики приняли тебя хорошоэто, не теряй это, ну а мы поболеем за тебя...
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+1
0
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usovvictor (Kharkov)
04.01.2022 в 13:04
...редакция, что с головой плохо, ....половину текста в никуда...!
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0
0
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2.dc (Николаев)
04.01.2022 в 12:50
) ... ничё-ниче, по-первах завсегда страшно, в машине - то не считается. Чай не водителем-экспедитором нанимался ... )
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+1
0
Stihl Kindermann (Gonduras)
04.01.2022 в 12:45
Гармаш научил плакать?
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0
-1
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таврия19752009 (симферополь)
04.01.2022 в 12:25
Нытик
Ответить
0
-4
FCZK-1922 (Кировоград)
04.01.2022 в 12:29
Тайсон
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+1
-1
MaximSK (Киев)
04.01.2022 в 12:32
Ты бы не рыдал или был бы спокоен как удав?
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0
0
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таврия19752009 (симферополь)
04.01.2022 в 12:41
В Англии особенно тяжело с таким характером .там игроки в основном с бойцовским характером .я?если бы про меня ,то я бы на его месте радовался и был бы счастлив .улыбался бы)))
0
0
MaximSK (Киев)
04.01.2022 в 12:50
То, что ты расстаешься с Динамо Киевом уже в 22 года, тебя бы это не расстраивало бы?
0
0
FCZK-1922 (Кировоград)
04.01.2022 в 12:05
За бугор ехать работать всегда страшно в первый раз, потом привыкаешь. Все будет хорошо, главное усердно работай на тренировках.
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+3
-2
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Elektrikc (Львів)
04.01.2022 в 12:00
Наче звільнився від рабства
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+2
-3
football_soccer (Украина)
04.01.2022 в 12:11
ну рабство не рабство, а в 20 с небольшим годиков плачет в машине и уже своей ) неплохо оплачивалось рабство )
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+2
-2
Viktor1952 (Першотравенск)
04.01.2022 в 12:19
Виталий пусть у тебя всё получится,а зависники всегда будут, пусть я не сторонник ДК но желаю тебе успехов.
+4
-1
Русланбай (Рівне)
04.01.2022 в 11:58
Хайно фанати за твої привози, тобі в інсті будуть прокльони сипати, і твоїй мамі і дівчині. Зайно тобі в будинок кінуть коктель молотова, а машину спалять. От тоді ти будеш плакати по справжньому.
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+2
-6
FCZK-1922 (Кировоград)
04.01.2022 в 12:04
Ты бы лучше шел в школу на урок украинского языка..
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+1
-2
Viktor1952 (Першотравенск)
04.01.2022 в 12:23
Все мы научимся говорить на своём родном языке ,мы его любим, дайте время.
+1
0
avatar
Krass36 (Кривой Рог)
04.01.2022 в 11:57
"Без собаки всё не так, то смеюсь, то плакаю... И с собакой всё не так, но зато - с собакою!!!" (с)
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+4
0


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