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Буряк: Миколенко интересовался еще Анчелотти, когда был тренером Эвертона

Наши за границей
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Ливерпульский клуб давно следил за украинцем

Буряк: Миколенко интересовался еще Анчелотти, когда был тренером Эвертона

Фото: facebook.com/Everton

Новина українською

Экс-игрок и тренер киевского "Динамо" Леонид Буряк поделился мнением о переходе Виталия Миколенко в "Эвертон".

— Леонид Иосифович, насколько своевременен трансфер Миколенко, и насколько логичен — именно в "Эвертон"?

— Любой подобный переход уместен. Миколенко — игрок сборной Украины, много пользы принес киевскому "Динамо". Считаю, что Виталий созрел для того, чтобы играть в одной из сильнейших лиг мира. С его данными он будет востребован в АПЛ.

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— Что это в первую очередь для "Динамо" — прибыль или своевременное решение отпустить игрока, желающего уйти в более топовый чемпионат?

— Это все взаимосвязано. Клуб получит немалые деньги, да и Миколенко сможет хорошо заработать, он это заслужил. Замечу, что игрой Виталия интересовался еще Карло Анчелотти, когда был тренером "Эвертона". Я лично разговаривал с Анчелотти о Миколенко.

"Эвертон" — это престижный клуб для продолжения карьеры. Миколенко — классный игрок, который, думаю, быстро станет своим в новой команде. Однако, какое-то время, все-таки, ему понадобится на адаптацию. Ярмоленко также не сразу адаптировался в Европе, и в АПЛ, но сейчас это футболист с таким опытом и характером, что может стать хорошим тренером.

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— Насколько уход Миколенко ослабит "Динамо" и действительно ли Дубинчак, как утверждают многие, может стать его заменой?

— Об этом рано говорить. "Динамо" — это непростая команда, уровню которой нужно соответствовать. Надо иметь соответствующие кондиции, чтобы играть за "бело-синих". В разное время немало бывших игроков динамовского дубля, которых считали перспективными, так и не пробились в основу первой команды. Что касается потери Миколенко, то для любой команды уход игрока такого уровня — ощутим. Понадобится время, чтобы это компенсировать, - сказал Буряк.

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В статье: Леонид Буряк Карло Анчелотти Эвертон (Ливерпуль) Виталий Миколенко
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Источник:
zbirna.com

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Комментарии (1)
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Hanter44 (Baburka)
03.01.2022 в 13:18
Неделя с Миколенко на сайте плавно перетекает в декаду,а там и в месячник.
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