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Черноморец может подписать голкипера Днепра-1 - СМИ

Премьер-лига
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Футболист может вернуться в Одессу

Черноморец может подписать голкипера Днепра-1 - СМИ

scdnipro1.com.ua

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9 января "Черноморец" начнет подготовку ко второй части сезона.

Первым зимним новичком "моряков" может стать 33-летний вратарь "Днепра-1" Евгений Паст, сообщает Meta-ratings.com.ua.

Отмечается, что новый главный тренер одесситов Роман Григорчук не скрывает своей заинтересованности в возвращении Евгения. С 2010 по 2014 год он уже защищал ворота "Черноморца", который тогда возглавлял Григорчук.

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Сейчас между клубами идут переговоры, и перед вылетом одесской команды на сборы вопрос перехода Паста из "Днепра-1" в "Черноморец" должен быть решен.

Напомним, что Евгений Паст — воспитанник "Черноморца" и провел в его составе 59 матчей.

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В статье: Евгений Паст Черноморец (Одесса) СК Днепр-1
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Источник:
Meta-Ratings

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