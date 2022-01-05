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Черноморец может подписать голкипера Днепра-1 - СМИ
Футболист может вернуться в Одессу
scdnipro1.com.ua
9 января "Черноморец" начнет подготовку ко второй части сезона.
Первым зимним новичком "моряков" может стать 33-летний вратарь "Днепра-1" Евгений Паст, сообщает Meta-ratings.com.ua.
Отмечается, что новый главный тренер одесситов Роман Григорчук не скрывает своей заинтересованности в возвращении Евгения. С 2010 по 2014 год он уже защищал ворота "Черноморца", который тогда возглавлял Григорчук.
Сейчас между клубами идут переговоры, и перед вылетом одесской команды на сборы вопрос перехода Паста из "Днепра-1" в "Черноморец" должен быть решен.
Напомним, что Евгений Паст — воспитанник "Черноморца" и провел в его составе 59 матчей.
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