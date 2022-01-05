Четыре игрока Мариуполя могут отправиться на зимний сбор с Шахтером

25 января " Мариуполь " улетит на зарубежный сбор в Турцию.

Как уже сообщалось ранее, больше не будут выступать за "Мариуполь" Марк Мампасси и северомакедонец Стефан Спировски, перешедшие соответственно в российский "Локомотив" и венгерский МТК.

Также под вопросом участие в весенней части сезона в составе мариупольцев хорватского легионера Петара Босанчича, Станислава Микицея и Владислава Клименко.

По имеющейся информации, арендованные у "Шахтера" Олег Очеретько, Андрей Кулаков, Дмитрий Топалов и Алексей Кащук могут провести первый этап подготовки к сезону с "горняками". Этот вопрос решится в ближайшее время.

Что касается первых спаррингов в новом году, то 29 января азовцы сыграют в Турции с сербским "Вождовацом", а 2 февраля — с ФК "Широки Брег" из Боснии и Герцеговины.

Напомним, что "Мариуполь" после осенней части сезона занимает в чемпионате 16 место, набрав восемь очков.