  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Четыре игрока Мариуполя могут отправиться на зимний сбор с Шахтером
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Четыре игрока Мариуполя могут отправиться на зимний сбор с Шахтером

Премьер-лига
(1 голосов)

Очеретько, Кулаков, Топалов и Кащук получат шанс показать себя тренерскому штабу Де Дзерби

Четыре игрока Мариуполя могут отправиться на зимний сбор с Шахтером

Фото: ФК Мариуполь

Новина українською

25 января "Мариуполь" улетит на зарубежный сбор в Турцию.

Как уже сообщалось ранее, больше не будут выступать за "Мариуполь" Марк Мампасси и северомакедонец Стефан Спировски, перешедшие соответственно в российский "Локомотив" и венгерский МТК.

Также под вопросом участие в весенней части сезона в составе мариупольцев хорватского легионера Петара Босанчича, Станислава Микицея и Владислава Клименко.

По имеющейся информации, арендованные у "Шахтера" Олег Очеретько, Андрей Кулаков, Дмитрий Топалов и Алексей Кащук могут провести первый этап подготовки к сезону с "горняками". Этот вопрос решится в ближайшее время.

Что касается первых спаррингов в новом году, то 29 января азовцы сыграют в Турции с сербским "Вождовацом", а 2 февраля — с ФК "Широки Брег" из Боснии и Герцеговины.

Напомним, что "Мариуполь" после осенней части сезона занимает в чемпионате 16 место, набрав восемь очков.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: ФК Мариуполь Шахтер (Донецк)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Meta Ratings

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...