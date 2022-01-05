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Четыре игрока Мариуполя могут отправиться на зимний сбор с Шахтером
Очеретько, Кулаков, Топалов и Кащук получат шанс показать себя тренерскому штабу Де Дзерби
Фото: ФК Мариуполь
25 января "
Как уже сообщалось ранее, больше не будут выступать за "Мариуполь" Марк Мампасси и северомакедонец Стефан Спировски, перешедшие соответственно в российский "Локомотив" и венгерский МТК.
Также под вопросом участие в весенней части сезона в составе мариупольцев хорватского легионера Петара Босанчича, Станислава Микицея и Владислава Клименко.
По имеющейся информации, арендованные у "Шахтера" Олег Очеретько, Андрей Кулаков, Дмитрий Топалов и Алексей Кащук могут провести первый этап подготовки к сезону с "горняками". Этот вопрос решится в ближайшее время.
Что касается первых спаррингов в новом году, то 29 января азовцы сыграют в Турции с сербским "Вождовацом", а 2 февраля — с ФК "Широки Брег" из Боснии и Герцеговины.
Напомним, что "Мариуполь" после осенней части сезона занимает в чемпионате 16 место, набрав восемь очков.
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