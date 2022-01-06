Заря определилась с соперниками на первом сборе в Турции

Завершается период отпуска основного состава луганской "Зари". Уже в следующий понедельник, 10 января "черно-белые" соберутся на учебно-тренировочной базе в Запорожье. После традиционного медосмотра команда приступит к короткому сбору на месте и до 15 января включительно луганчане будут тренироваться в Запорожье, а 16 числа отправятся в Турцию.

Впереди у команды будут два турецких сбора. Первый – с 16 января по 1 февраля, а второй – с 5 по 17 февраля. Оба сбора команда проведет в отеле Susesi Luxury Resort в Белеке.

На первом сборе запланировано четыре спарринга. 19 января с польским футбольным клубом "Погонь", 23-го из "Актобе", 27 числа с польским "Ракувом", а завершат луганчане цикл совместной тренировкой с сербским "Спартаком" 31 января.