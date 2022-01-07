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Сампдория может вернуться к кандидатуре Супряги - СМИ

Премьер-лига
Обновлено
(2 голосов)

Украинец все еще может попробовать свои силы в Италии

Сампдория может вернуться к кандидатуре Супряги - СМИ

Фото: dynamo.kiev.ua

Новина українською

"Сампдория" вернулась к идее подписания форварда "Динамо" Владислава Супряги, сообщает Sampnews24.

По данным источника, столичный клуб предлагает вариант аренды с выкупом. Отмечается, что в переходе 21-летнего украинца заинтересован наставник генуэзцев Роберто Д'Аверса, считающий, что клуб Серии А испытывает проблемы в линии атаки. А Владислав, якобы, мог бы их решить.

Напомним, летом 2021 года Супряга был близок к переходу в "Сампдорию", однако трансфер сорвался в последний момент. В нынешнем сезоне Владислав отыграл 6 матчей за "Динамо", результативными действиями не отмечался. Ранее форвардом интересовались ряд клубов из Серии А.

Его оценочная стоимость на Transfermarkt составляет 4 млн евро.

Читайте такжеДи Марцио: Сперва Динамо хотело много денег за Супрягу. Потом почти договорились об аренде, но не успели по срокам

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В статье: Динамо (Киев) Сампдория (Генуя) Владислав Супряга
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Источник:
Sampnews24

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Комментарии (8)
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Ракицкий (Питер)
07.01.2022 в 15:42
Супрягу надо в Черноморец или Зарю на сезон и глянуть его.
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0
0
FCZK-1922 (Кировоград)
07.01.2022 в 15:37
Игорюня ещё тот бизнесмен, когда предлагали нормальные деньги он вые, а теперь сами спихивают хотя бы в аренду...
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0
0
Artemanat (Кривой Рог)
07.01.2022 в 15:26
4млн
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0
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Artemanat (Кривой Рог)
07.01.2022 в 15:26
Опять
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0
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С.Карпович. (Ланівці)
07.01.2022 в 15:22
Вирішити проблеми в атаці,зараз це не про нього.
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0
0
SoLoMoN1607 (N .K)
07.01.2022 в 15:17
Надо скидывать хоть за какие-то деньги, он явно находиться в психологической яме может для парня будет взбучка может и воскреснет
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0
0
C_Ballack (Днепр)
07.01.2022 в 15:13
Опять до закрытия трансферного окна супрягой все клубы мира будут интересовать...
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+1
0
аалекс ( Крым)
07.01.2022 в 15:05
Сумма, которую предложат итальянцы, явно не устроит Суркиса.
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+2
0


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