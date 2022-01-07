Сампдория может вернуться к кандидатуре Супряги - СМИ

"Сампдория" вернулась к идее подписания форварда "Динамо" Владислава Супряги, сообщает Sampnews24.

По данным источника, столичный клуб предлагает вариант аренды с выкупом. Отмечается, что в переходе 21-летнего украинца заинтересован наставник генуэзцев Роберто Д'Аверса, считающий, что клуб Серии А испытывает проблемы в линии атаки. А Владислав, якобы, мог бы их решить.

Напомним, летом 2021 года Супряга был близок к переходу в "Сампдорию", однако трансфер сорвался в последний момент. В нынешнем сезоне Владислав отыграл 6 матчей за "Динамо", результативными действиями не отмечался. Ранее форвардом интересовались ряд клубов из Серии А.

Его оценочная стоимость на Transfermarkt составляет 4 млн евро.