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Динамо проведет контрольный поединок против Широки Бриег

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

На сборах в Турции

Динамо проведет контрольный поединок против Широки Бриег

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

Стал известен еще один соперник киевского "Динамо" на тренировочных сборах.

В Турции подопечным Мирчи Луческу предстоит сыграть против клуба из Боснии и Герцеговины - "Широки Бриег". Встреча пройдет 10-го февраля.

На данный момент "Широки Бриег" идет на 5-м месте в национальном чемпионате.

Тажке 21-го февраля "бело-синие" сыграют против РФШ.

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В статье: Динамо (Киев) Широки Бриег (Босния и Герцоговина)
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Источник:
ФК "Широки Бриег"

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Комментарии (1)
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Ракицкий (Питер)
08.01.2022 в 16:54
Удачи Динамо.Чтоб стали чемпионом а не кроты
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