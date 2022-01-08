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Динамо проведет контрольный поединок против Широки Бриег
На сборах в Турции
Фото: ФК Динамо Киев
Стал известен еще один соперник киевского "Динамо" на тренировочных сборах.
В Турции подопечным Мирчи Луческу предстоит сыграть против клуба из Боснии и Герцеговины - "Широки Бриег". Встреча пройдет 10-го февраля.
На данный момент "Широки Бриег" идет на 5-м месте в национальном чемпионате.
Тажке 21-го февраля "бело-синие" сыграют против РФШ.
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Источник:ФК "Широки Бриег"
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Комментарии (1)
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Ракицкий (Питер)
08.01.2022 в 16:54
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