Динамо проведет контрольный поединок против Широки Бриег

Стал известен еще один соперник киевского "Динамо" на тренировочных сборах.

В Турции подопечным Мирчи Луческу предстоит сыграть против клуба из Боснии и Герцеговины - "Широки Бриег". Встреча пройдет 10-го февраля.

На данный момент "Широки Бриег" идет на 5-м месте в национальном чемпионате.

Тажке 21-го февраля "бело-синие" сыграют против РФШ.