Экс-игрок сборной Украины отправился на сборы с Черноморцем

Защитник Николай Морозюк официально еще не подписал контракт с "Черноморцем", но уже отправился на зимние сборы с командой. Об этом информирует Sport Arena.

Как уже сообщалось, потенциальное соглашение 33-летнего игрока с "моряками" будет рассчитано на 1,5 года. В расположение одесского клуба также сватали уже экс-игрока "Руха" Ореста Козыка, однако он опроверг эту информацию.

Последним клубом Морозюка был турецкий "Ризеспор", который он покинул в июле 2021 года. Также Николай является воспитанником киевского "Динамо", в составе которого становился чемпионом Украины.

В активе футболиста есть 1 гол в 13 матчах за национальную сборную Украины.