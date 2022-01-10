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Экс-игрок сборной Украины отправился на сборы с Черноморцем
Футболист близок к возвращению в УПЛ
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Защитник Николай Морозюк официально еще не подписал контракт с "Черноморцем", но уже отправился на зимние сборы с командой. Об этом информирует Sport Arena.
Как уже сообщалось, потенциальное соглашение 33-летнего игрока с "моряками" будет рассчитано на 1,5 года. В расположение одесского клуба также сватали уже экс-игрока "Руха" Ореста Козыка, однако он опроверг эту информацию.
Последним клубом Морозюка был турецкий "Ризеспор", который он покинул в июле 2021 года. Также Николай является воспитанником киевского "Динамо", в составе которого становился чемпионом Украины.
В активе футболиста есть 1 гол в 13 матчах за национальную сборную Украины.
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