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Экс-игрок сборной Украины отправился на сборы с Черноморцем

Премьер-лига
(2 голосов)

Футболист близок к возвращению в УПЛ

Экс-игрок сборной Украины отправился на сборы с Черноморцем

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Защитник Николай Морозюк официально еще не подписал контракт с "Черноморцем", но уже отправился на зимние сборы с командой. Об этом информирует Sport Arena.

Как уже сообщалось, потенциальное соглашение 33-летнего игрока с "моряками" будет рассчитано на 1,5 года. В расположение одесского клуба также сватали уже экс-игрока "Руха" Ореста Козыка, однако он опроверг эту информацию.

Последним клубом Морозюка был турецкий "Ризеспор", который он покинул в июле 2021 года. Также Николай является воспитанником киевского "Динамо", в составе которого становился чемпионом Украины.

В активе футболиста есть 1 гол в 13 матчах за национальную сборную Украины.

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В статье: Николай Морозюк Черноморец (Одесса)
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Источник:
SportArena

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Комментарии (1)
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ascent (Луксор)
10.01.2022 в 13:21
На фото - вылитый янычар...
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