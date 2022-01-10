СМИ назвали дату назначения нового главного тренера Миная

"Минай" собирается представить нового главного тренера на этой неделе.

Как сообщает Meta-ratings.com.ua, закарпатцы возвращаются из отпуска 14 января. По информации источника, именно в этот день им и планируют представить нового главного тренера - Владимира Шарана. От его рекомендаций и будет зависеть, где "Минай" будут готовиться к весенней части сезона: в Турции, или дома, сосредоточившись на контрольных матчах с командами из соседних стран.

Напомним, что "Минай" занимает в чемпионате УПЛ 15-е место, имея в своем активе 10 очков.