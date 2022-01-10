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СМИ назвали дату назначения нового главного тренера Миная

Премьер-лига
(1 голосов)

В этот день закарпатцы выйдут как раз из отпуска

СМИ назвали дату назначения нового главного тренера Миная

Фото - Олександр Приходько

Новина українською

"Минай" собирается представить нового главного тренера на этой неделе.

Как сообщает Meta-ratings.com.ua, закарпатцы возвращаются из отпуска 14 января. По информации источника, именно в этот день им и планируют представить нового главного тренера - Владимира Шарана. От его рекомендаций и будет зависеть, где "Минай" будут готовиться к весенней части сезона: в Турции, или дома, сосредоточившись на контрольных матчах с командами из соседних стран.

Напомним, что "Минай" занимает в чемпионате УПЛ 15-е место, имея в своем активе 10 очков.

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В статье: Владимир Шаран ФК Минай
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Источник:
Meta-Ratings

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Комментарии (2)
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alex.belogubko (одесса)
10.01.2022 в 15:28
Шева влетел с Дженоа а ты с Минаем --зря пошёл у них всегда крайний тренер--сколько уже по выгоняли Васю только 2 раза
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alex 66 (Кременчук)
10.01.2022 в 15:14
Ех Шаран,Шаран! Вступив ти у багнюку.
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