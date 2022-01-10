Бобко в третий раз может перейти в Черноморец

Новый главный тренер " Черноморца " Роман Григорчук рассчитывает усилить состав команды игроками, с которыми ранее уже работал.

Тренер в процессе комплектования команды решил использовать опыт знакомых ему футболистов.

Помимо голкипера Евгения Паста из "Днепра-1" , в сферу интересовал тренера "моряков" попал также 31-летний полузащитник Иван Бобко. Предыдущим клубом этого игрока был второлиговый "ЛНЗ" из Черкасс, в котором он выступал в осенней части нынешнего сезона.

В "Черноморец" Иван Бобко ранее приходил уже дважды. В первое свое пришествие в одесскую команду он играл под руководством Романа Григорчука на протяжении четырех лет.