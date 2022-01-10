Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Бобко в третий раз может перейти в Черноморец
Роман Григорчук собирает старую гвардию
Новый главный тренер "
Тренер в процессе комплектования команды решил использовать опыт знакомых ему футболистов.
Помимо
В "Черноморец" Иван Бобко ранее приходил уже дважды. В первое свое пришествие в одесскую команду он играл под руководством Романа Григорчука на протяжении четырех лет.
Популярное сейчас
- Дженоа сегодня примет решение по Шевченко
- Экс-игрок сборной Украины отправился на сборы с Черноморцем
- Дженоа может уволить Шевченко в ближайшее время - СМИ
- Источник: Черноморец подписал бывшего капитана Динамо
- Красотка дня. Прелестная девушка футболиста Динамо эффектно отдыхает в Дубаи. ФОТО
- Андрей Лунин и его прекрасная жена официально объявили о скором пополнении в семье. ФОТО