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Бобко в третий раз может перейти в Черноморец

Премьер-лига
(2 голосов)

Роман Григорчук собирает старую гвардию

Бобко в третий раз может перейти в Черноморец

Новина українською

Новый главный тренер "Черноморца" Роман Григорчук рассчитывает усилить состав команды игроками, с которыми ранее уже работал.

Тренер в процессе комплектования команды решил использовать опыт знакомых ему футболистов.

Помимо голкипера Евгения Паста из "Днепра-1", в сферу интересовал тренера "моряков" попал также 31-летний полузащитник Иван Бобко. Предыдущим клубом этого игрока был второлиговый "ЛНЗ" из Черкасс, в котором он выступал в осенней части нынешнего сезона.

В "Черноморец" Иван Бобко ранее приходил уже дважды. В первое свое пришествие в одесскую команду он играл под руководством Романа Григорчука на протяжении четырех лет.

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В статье: Иван Бобко Черноморец (Одесса)
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Комментарии (2)
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Ракицкий (Питер)
10.01.2022 в 21:30
Бровко очень перспективный юниор.Ждем от него игры как в 2012
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kukarekin (Одесса)
10.01.2022 в 20:10
Если это правда то зря!
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