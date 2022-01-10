  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Орест Кузык полетел на сбор с Черноморцем
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Орест Кузык полетел на сбор с Черноморцем

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Теперь в одесской команде два Кузыка

Орест Кузык полетел на сбор с Черноморцем

Фото: ФК Рух

Новина українською

Одесский "Черноморец" отправился на свой первый турецкий сбор, куда добрался не без приключений.

Вылет в Стамбул был на некоторое время задержан, из за чего команде пришлось ожидать воздушное судно на Анталью. В итоге к месту дислокации в Белеке "Черноморец" приехал почти в половине второго ночи.

Вместе с "Черноморцем" на тренировочный сбор в Турцию прибыл 26-летний полузащитник Орест Кузык из "Руха", накануне по согласию сторон расторгнувший контракт с львовским клубом.

Таким образом, в одесской команде теперь двое футболистов с этой фамилией (в осенней части чемпионата в составе "моряков" играл арендованный у киевского "Динамо" Денис Кузык).

Интересно, что у Григорчука в "Черноморце" в одном составе ранее уже играли футболисты с одинаковой фамилией. В сезоне-2011/12 цвета "моряков" защищали сразу трое Ковальчуков — защитник Петр и двое братьев - полузащитники Сергей и Кирилл.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Черноморец (Одесса) Орест Кузык
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Meta Ratings

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
kukarekin (Одесса)
10.01.2022 в 23:30
Хороший, взрывной игрок, Роман найдет ему правильное место в команде
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...