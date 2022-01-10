Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Орест Кузык полетел на сбор с Черноморцем
Теперь в одесской команде два Кузыка
Фото: ФК Рух
Одесский "
Вылет в Стамбул был на некоторое время задержан, из за чего команде пришлось ожидать воздушное судно на Анталью. В итоге к месту дислокации в Белеке "Черноморец" приехал почти в половине второго ночи.
Вместе с "Черноморцем" на тренировочный сбор в Турцию прибыл 26-летний полузащитник Орест Кузык из "Руха", накануне по согласию сторон
Таким образом, в одесской команде теперь двое футболистов с этой фамилией (в осенней части чемпионата в составе "моряков" играл арендованный у киевского "Динамо" Денис Кузык).
Интересно, что у Григорчука в "Черноморце" в одном составе ранее уже играли футболисты с одинаковой фамилией. В сезоне-2011/12 цвета "моряков" защищали сразу трое Ковальчуков — защитник Петр и двое братьев - полузащитники Сергей и Кирилл.
Популярное сейчас
- Дженоа сегодня примет решение по Шевченко
- Барселона все еще на горизонте. Криштиану Роналду надоела ситуация в Манчестер Юнайтед
- Герой футбольного дня. Руслан Малиновский
- Источник: Черноморец подписал бывшего капитана Динамо
- Цитаишвили: Хочу в 2022 досконально выучить историю Грузии. Начал с кухни
- Андрей Лунин и его прекрасная жена официально объявили о скором пополнении в семье. ФОТО