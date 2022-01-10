Орест Кузык полетел на сбор с Черноморцем

Одесский " Черноморец " отправился на свой первый турецкий сбор, куда добрался не без приключений.

Вылет в Стамбул был на некоторое время задержан, из за чего команде пришлось ожидать воздушное судно на Анталью. В итоге к месту дислокации в Белеке "Черноморец" приехал почти в половине второго ночи.

Вместе с "Черноморцем" на тренировочный сбор в Турцию прибыл 26-летний полузащитник Орест Кузык из "Руха", накануне по согласию сторон расторгнувший контракт с львовским клубом.

Таким образом, в одесской команде теперь двое футболистов с этой фамилией (в осенней части чемпионата в составе "моряков" играл арендованный у киевского "Динамо" Денис Кузык).

Интересно, что у Григорчука в "Черноморце" в одном составе ранее уже играли футболисты с одинаковой фамилией. В сезоне-2011/12 цвета "моряков" защищали сразу трое Ковальчуков — защитник Петр и двое братьев - полузащитники Сергей и Кирилл.