Шахтер увеличил свое предложение по Нересу до 17 млн евро

" Шахтер " продолжает вести переговоры по трансферу вингера "Аякса" Давида Нереса.

Ранее сообщалось, что донецкий клуб делал предложение в размере 15 миллиона евро за 24-летнего бразильца, однако данная сума "Аякс" не устроила – аяксиды оценивают парня как минимум в 20 миллионов евро.

По информации бразильской редакции Goal, "горняки" сделали новое предложение по игроку.

Донецкий клуб предложил уже 17 млн евро, некоторые возможные бонусы, а также 15% от возможной суммы последующей продажи игрока. Реакция клуба из Нидерландов на это предложение пока что неизвестна.

Напомним, что контракт Нереса с клубом рассчитан до лета 2022 года. "Аякс" подписал парня зимой 2017 года за 22 млн евро у "Сан-Паулу." С того момента Нерес сыграл за амстердамский клуб 180 матчей, в которых забил 47 голов и отдал 41 ассист.