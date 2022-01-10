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Шахтер увеличил свое предложение по Нересу до 17 млн евро
Торги идут
Фото: Reprodução
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Ранее сообщалось, что донецкий клуб делал предложение в размере 15 миллиона евро за 24-летнего бразильца, однако данная сума "Аякс" не устроила – аяксиды оценивают парня как минимум в 20 миллионов евро.
По информации бразильской редакции Goal, "горняки" сделали новое предложение по игроку.
Донецкий клуб предложил уже 17 млн евро, некоторые возможные бонусы, а также 15% от возможной суммы последующей продажи игрока. Реакция клуба из Нидерландов на это предложение пока что неизвестна.
Напомним, что контракт Нереса с клубом рассчитан до лета 2022 года. "Аякс" подписал парня зимой 2017 года за 22 млн евро у "Сан-Паулу." С того момента Нерес сыграл за амстердамский клуб 180 матчей, в которых забил 47 голов и отдал 41 ассист.
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