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Шахтер увеличил свое предложение по Нересу до 17 млн евро

Премьер-лига
(1 голосов)

Торги идут

Шахтер увеличил свое предложение по Нересу до 17 млн евро

Фото: Reprodução

Новина українською

"Шахтер" продолжает вести переговоры по трансферу вингера "Аякса" Давида Нереса.

Ранее сообщалось, что донецкий клуб делал предложение в размере 15 миллиона евро за 24-летнего бразильца, однако данная сума "Аякс" не устроила – аяксиды оценивают парня как минимум в 20 миллионов евро.

По информации бразильской редакции Goal, "горняки" сделали новое предложение по игроку.

Донецкий клуб предложил уже 17 млн евро, некоторые возможные бонусы, а также 15% от возможной суммы последующей продажи игрока. Реакция клуба из Нидерландов на это предложение пока что неизвестна.

Напомним, что контракт Нереса с клубом рассчитан до лета 2022 года. "Аякс" подписал парня зимой 2017 года за 22 млн евро у "Сан-Паулу." С того момента Нерес сыграл за амстердамский клуб 180 матчей, в которых забил 47 голов и отдал 41 ассист.

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В статье: Аякс (Амстердам) Шахтер (Донецк) Давид Нерес
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Источник:
Goal

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Комментарии (5)
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alex.belogubko (одесса)
10.01.2022 в 22:49
лучше найдите хорошего тренера а не этот физрук Дзерби за несколько месяцев угробил ШД опозорил Украину
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+2
-1
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Ракицкий (Питер)
10.01.2022 в 22:22
Скоро свет подорожает.Ахмет-Хан красава
Ответить
+1
-6
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Динамiт (Василькiв)
10.01.2022 в 22:35
олексін пішов на куй !
Ответить
+2
0
Artemanat (Кривой Рог)
10.01.2022 в 22:16
Мудрика в обмен отдайте
Ответить
0
0
sokolovskiy-golitsyn (Utrecht)
10.01.2022 в 21:51
Смішно
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+2
0


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