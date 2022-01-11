Хавбек Зари: Нужно хорошо подготовиться, чтобы показать хорошие результаты

Полузащитник луганской "Зари" Ловро Цвек ответил на вопросы пресс-службы клуба после выхода команды из отпуска.

"Бракосочетание? Это был ответственный шаг и я очень рад. Мы были вместе уже восемь лет, и создание семьи – новый этап наших отношений. Были Рождественские праздники, новогодние праздники. Потому и решили выбрать 8 января. Перед Новым Годом побывали в Эмиратах.

Впереди работа на сборах. Это всегда важный элемент подготовки. Нужно хорошо подготовиться для того, чтобы продемонстрировать хорошие результаты в чемпионате", - сказал Ловро Цвек.