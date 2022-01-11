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Хавбек Зари: Нужно хорошо подготовиться, чтобы показать хорошие результаты

Премьер-лига
(1 голосов)

Луганчане вышли уже из отпуска

Хавбек Зари: Нужно хорошо подготовиться, чтобы показать хорошие результаты

Фото: ФК Заря Луганск

Новина українською

Полузащитник луганской "Зари" Ловро Цвек ответил на вопросы пресс-службы клуба после выхода команды из отпуска.

"Бракосочетание? Это был ответственный шаг и я очень рад. Мы были вместе уже восемь лет, и создание семьи – новый этап наших отношений. Были Рождественские праздники, новогодние праздники. Потому и решили выбрать 8 января. Перед Новым Годом побывали в Эмиратах.

Впереди работа на сборах. Это всегда важный элемент подготовки. Нужно хорошо подготовиться для того, чтобы продемонстрировать хорошие результаты в чемпионате", - сказал Ловро Цвек.

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В статье: Заря (Луганск) Ловро Цвек
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Источник:
ФК Заря

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Комментарии (1)
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Ракицкий (Питер)
11.01.2022 в 08:58
Что вам готовиться?Для УГПЛ?)))
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