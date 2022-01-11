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Хавбек Зари: Нужно хорошо подготовиться, чтобы показать хорошие результаты
Луганчане вышли уже из отпуска
Фото: ФК Заря Луганск
Полузащитник луганской "Зари" Ловро Цвек ответил на вопросы пресс-службы клуба после выхода команды из отпуска.
"Бракосочетание? Это был ответственный шаг и я очень рад. Мы были вместе уже восемь лет, и создание семьи – новый этап наших отношений. Были Рождественские праздники, новогодние праздники. Потому и решили выбрать 8 января. Перед Новым Годом побывали в Эмиратах.
Впереди работа на сборах. Это всегда важный элемент подготовки. Нужно хорошо подготовиться для того, чтобы продемонстрировать хорошие результаты в чемпионате", - сказал Ловро Цвек.
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