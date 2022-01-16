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Мартин Петков – игрок Черноморца. Еще одна гениальная презентация – на месте

Премьер-лига
(1 голосов)

Клуб продолжает укреплять состав

Мартин Петков – игрок Черноморца. Еще одна гениальная презентация – на месте

Фото - playmakerstats.com

Новина українською

Одесский "Черноморец" подписал болгарского нападающего ФК "Левски" из Софии Мартина Петкова. Игрок переехал в Украину в статусе свободного агента.

В текущем сезоне Петков сыграл 13 матчей за "Левски" в чемпионате Болгарии и отметился одним забитым голом. Его стоимость - 400 тыс евро, согласно данным портала Transfermarkt.

Напомним, ранее в одесский клуб переехал еще один болгарский футболист - Борислав Цонев. Об этом сообщалось вчера.

Как и в случае с предыдущими переходами, пресс-служба "Черноморца" представила нападающего очень креативно.

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В статье: Левски (София) Черноморец (Одесса) Борислав Цонев Петков
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Комментарии (2)
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Dimka26 (Чернигов)
16.01.2022 в 20:40
Это уже 20 трансфер за это зимнее окно?
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Zanregent (Бухарест)
16.01.2022 в 20:39
Молодцы!
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0


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