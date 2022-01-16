Мартин Петков – игрок Черноморца. Еще одна гениальная презентация – на месте

Одесский "Черноморец" подписал болгарского нападающего ФК "Левски" из Софии Мартина Петкова. Игрок переехал в Украину в статусе свободного агента.

В текущем сезоне Петков сыграл 13 матчей за "Левски" в чемпионате Болгарии и отметился одним забитым голом. Его стоимость - 400 тыс евро, согласно данным портала Transfermarkt.

Напомним, ранее в одесский клуб переехал еще один болгарский футболист - Борислав Цонев. Об этом сообщалось вчера.

Как и в случае с предыдущими переходами, пресс-служба "Черноморца" представила нападающего очень креативно.