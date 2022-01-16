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Мартин Петков – игрок Черноморца. Еще одна гениальная презентация – на месте
Клуб продолжает укреплять состав
Фото - playmakerstats.com
Одесский "Черноморец" подписал болгарского нападающего ФК "Левски" из Софии Мартина Петкова. Игрок переехал в Украину в статусе свободного агента.
В текущем сезоне Петков сыграл 13 матчей за "Левски" в чемпионате Болгарии и отметился одним забитым голом. Его стоимость - 400 тыс евро, согласно данным портала Transfermarkt.
Напомним, ранее в одесский клуб переехал еще один болгарский футболист - Борислав Цонев. Об этом
Как и в случае с предыдущими переходами, пресс-служба "Черноморца" представила нападающего очень креативно.
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