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Днепр-1 не рассматривает вариант с подписанием Коноплянки - СМИ

Премьер-лига
(3 голосов)

Евгений не вписывается в текущую стратегию днепрян

Днепр-1 не рассматривает вариант с подписанием Коноплянки - СМИ

shakhtar.com

Новина українською

"Днепр-1" не планирует подписывать полузащитника "Шахтера" Евгения Коноплянку, сообщает Tribuna.com.

Менеджмент клуба считает, что 32-летний футболист не вписывается в текущую стратегию днепрян. Также есть опасения из-за излишней травматичности Коноплянки.

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На его позиции в "Днепре-1" уже выступают Александр Назаренко и Билл.

В текущем сезоне украинец провел всего лишь 47 минут в футболке донецкой команды. Ранее Коноплянка выступал за "Днепр" с 2006 по 2015 год.

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В статье: Евгений Коноплянка Шахтер (Донецк) СК Днепр-1
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Источник:
Tribuna.com

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