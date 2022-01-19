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Заря в спарринге проиграла второй команде чемпионата Польши

Премьер-лига
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(1 голосов)

Подопечные Скрипника сыграли дебютный матч в 2022 году

Заря в спарринге проиграла второй команде чемпионата Польши

facebook.com/FCZoryaLuhansk

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

Луганская Заря провела свой первый спарринг на турецком сборе.

В среду, 19 января, соперником украинцев стал польский клуб Погонь из города Щецин. Луганчане в этом матче играли двумя разными составами.

Отмечаем выход с первых минут новичка Зари – защитника Данила Скорко, а также нападающего юношеской команды Назара Байрука.

Уже в начале встречи поляки открыли счет. Ваган Бичахчян красивым обводным ударом метров с 18-ти поразил верхний угол ворот Мацапуры – 0:1. Очень эффектный забитый мяч в исполнении 22-летнего армянского полузащитника. На 31-й минуте украинцы пропустили во второй раз. Жан Карлос с левого края ворвался в штрафную и мощно пробил над голкипером – 0:2.

В первом тайме игроки польской команды полностью контролировали ход матча. С комбинационной игрой у подопечных Скрипника были ощутимые проблемы. Ни одного голевого момента украинцы не создали.

На 53-й минуте после углового Кабаев обыгрался с Алефиренко и пробил точно в угол - 1:2. Первый момент для Зари и сразу же забитый мяч.

Украинцам удалось навязать свою игру в начале второго тайма, но с продвижением мяча в заключительной трети поля были проблемы. Подопечные Скрипника много ошибались в простых ситуациях. Играть под большими нагрузками луганчанам было сложно.

На финальный штурм у нашей команды сил не хватило, а соперники забили ещё один мяч. Отличился Форнальчик. Игроку польской команды удался отличный удар в левый угол - 1:3. В итоге, матч завершился победой второй команды чемпионата Польши - 3:1.

Заря – Погонь (Польша) - 1:3

Голы: Кабаев (53) - Бичахчян (15), Жан Карлос (31), Форнальчик(84)

Заря (первый тайм): Мацапура, Скорко, Вернидуб, Имереков, Байрук, Назарина, Хомченовский, Лунёв, Гладкий, Гильерме, Шахаб.

Заря (второй тайм): Мацапура, Алибеков, Цвек, Снурницын, Фаворов, Кабаев, Алефиренко, Булеца, Нагнойный, Овусу, Смиян

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В статье: Заря (Луганск)
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Комментарии (9)
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Viktor Ivanjvich
19.01.2022 в 19:44
А ЧТО произошло?Заря всегда часто проигрывала спаринги. И что? То что ещё не готовы это и так ясно. Вспомнили кочергина. Он что супер игрок . вернидуб его посадил на лавку и редко выпускал так как очень уж не стабилен и часто и густо запаривал моменты. Скрипник начал выпускать его, а тот подумал что уже звезда НО на самом то деле игрок среднего уровня для УПЛ. А то объявил об уходе за полгода кому это надо , какой команде, Зачем наигрывать шлак который не будет выкладываться на поле и это ясно.. Калитвенцев ушел не говоря. И ? Поэтому взяли много молодых. конечно посмотрим что и как. ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ.
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Papaye (Dnipro)
19.01.2022 в 19:32
Зато Кочергин в дубле. Дебильнее поступков я не видел. Ну не хочет продлевать- это его дело, имеет право. Но выжми максимальную выгоду из того, что пока есть такой игрок в составе. Но нет! Лучше испортить жизнь и себе не досчитавшись очков и игроку без должной практики. И это далеко не первый случай, такое же было и со Сватком. Удивительно как непокорного Скрипника не перевели ещё детей тренировать.
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+1
-1
Olegyurchak (Хмельницький )
19.01.2022 в 18:57
Ну так, мужики мля...
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+2
-1
Yurget (Чернигов)
19.01.2022 в 18:55
Заря крепкая команда, лучше следите за своим ЧО.
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0
-1
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alex.belogubko (одесса)
19.01.2022 в 18:51
ПОЗОРНИКИ давно уже говорили что Скрипник не тренер а Физрук
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+1
-1
best climate (Одесса)
19.01.2022 в 18:16
Заря погань
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+2
-2
Stihl Kindermann (Gonduras)
19.01.2022 в 18:10
В еврокубки выход под вопросом,команда зеро..никого путного не приобрели,а уйдет Громов и ещё кто..самая стабая трансферная компания из всех укр клубов
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+1
0
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Viktor Ivanjvich
19.01.2022 в 17:50
ОЧЕНЬ СЛАБАЯ зАЩИТА... и Ничего не делается
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+1
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best climate (Одесса)
19.01.2022 в 18:19
Юрченко зачем он нужен
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