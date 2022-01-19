Заря в спарринге проиграла второй команде чемпионата Польши

Луганская Заря провела свой первый спарринг на турецком сборе.

В среду, 19 января, соперником украинцев стал польский клуб Погонь из города Щецин. Луганчане в этом матче играли двумя разными составами.

Отмечаем выход с первых минут новичка Зари – защитника Данила Скорко, а также нападающего юношеской команды Назара Байрука.

Уже в начале встречи поляки открыли счет. Ваган Бичахчян красивым обводным ударом метров с 18-ти поразил верхний угол ворот Мацапуры – 0:1. Очень эффектный забитый мяч в исполнении 22-летнего армянского полузащитника. На 31-й минуте украинцы пропустили во второй раз. Жан Карлос с левого края ворвался в штрафную и мощно пробил над голкипером – 0:2.

В первом тайме игроки польской команды полностью контролировали ход матча. С комбинационной игрой у подопечных Скрипника были ощутимые проблемы. Ни одного голевого момента украинцы не создали.

На 53-й минуте после углового Кабаев обыгрался с Алефиренко и пробил точно в угол - 1:2. Первый момент для Зари и сразу же забитый мяч.

Украинцам удалось навязать свою игру в начале второго тайма, но с продвижением мяча в заключительной трети поля были проблемы. Подопечные Скрипника много ошибались в простых ситуациях. Играть под большими нагрузками луганчанам было сложно.

На финальный штурм у нашей команды сил не хватило, а соперники забили ещё один мяч. Отличился Форнальчик. Игроку польской команды удался отличный удар в левый угол - 1:3. В итоге, матч завершился победой второй команды чемпионата Польши - 3:1.

Заря – Погонь (Польша) - 1:3

Голы: Кабаев (53) - Бичахчян (15), Жан Карлос (31), Форнальчик(84)

Заря (первый тайм): Мацапура, Скорко, Вернидуб, Имереков, Байрук, Назарина, Хомченовский, Лунёв, Гладкий, Гильерме, Шахаб.

Заря (второй тайм): Мацапура, Алибеков, Цвек, Снурницын, Фаворов, Кабаев, Алефиренко, Булеца, Нагнойный, Овусу, Смиян