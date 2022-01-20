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Дулуб объяснил, почему Львов покинула большая группа игроков

Премьер-лига
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(2 голосов)

Этой зимой львовский клуб сделал чистку состава

Дулуб объяснил, почему Львов покинула большая группа игроков

Фото: ФК Львов

Новина українською

Главный тренер "Львова" Олег Дулуб рассказал о том, по какой причине команду покинул ряд футболистов.

"Нам пришлось отказаться от Альваро из-за несоответствия уровня его притязаний тому как он себя ведет. Шина получил хорошее финансовое предложение из Казахстана. Он попросил руководство уйти в аренду. Он остается игроком нашего клуба, если что-то пойдет не так, то он вернется. Пернамбуко ушел в аренду в "Шериф". Махмутович - квалифицированный игрок, но не дотягивает по скорости.

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Мы проводили тестирование, которое показало, что у нас достаточно быстрая команда. Если защитник медленный, то мы не сможем поднять линию обороны и нам придется защищаться у своей штрафной. Это, в свою очередь, будет забирать у нас много сил при выходе в атаку. Брикнер покинул команду, так как на его место пришел более квалифицированный футболист Васильев. Здесь нет ничего личного, чисто профессиональное", — сказал Дулуб.

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В статье: ФК Львов Олег Дулуб
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Источник:
Футбол NEWS

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Комментарии (1)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
20.01.2022 в 13:13
Увольте этого Дулуба к едрени фены!
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