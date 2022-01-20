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Аллахьяр близок к переходу в Халл Сити, Шахтер больше не интересуется иранцем
Скорее всего, иранец отправится в Англию
Фото: ФК Заря Луганск
Форвард "Фенербахче" Аллахьяр Сайядманеш, который играл в аренде в "Заре", близок к переходу в английский "Халл Сити", сообщает журналист каналов "Футбол 1/2/3" Игорь Бурбас.
Как сообщает источник, новый владелец английского клуба готов заплатить за игрока 6 млн евро.
При этом, "Фенербахче" предложил Аллахьяру новый контракт, но пока что не вносит его в заявку на сезон, рассчитывая продать зимой.
А вот "
Напомним, что Аллахьяр играл за "Зарю" на правах аренды с октября 2020-го по декабрь 2021-го. У луганчан было права выкупа иранца за 3-3,5 млн евро, которым клуб не воспользовался.
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