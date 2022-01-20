Аллахьяр близок к переходу в Халл Сити, Шахтер больше не интересуется иранцем

Форвард "Фенербахче" Аллахьяр Сайядманеш, который играл в аренде в "Заре", близок к переходу в английский "Халл Сити", сообщает журналист каналов "Футбол 1/2/3" Игорь Бурбас.

Как сообщает источник, новый владелец английского клуба готов заплатить за игрока 6 млн евро.

При этом, "Фенербахче" предложил Аллахьяру новый контракт, но пока что не вносит его в заявку на сезон, рассчитывая продать зимой.

А вот " Шахтер " больше не претендует на иранца. Его рассматривали как запасной вариант в случае, если не удастся подписать Давида Нереса. Теперь же, после подписания бразильца, вариант с Аллахьяром для горняков уже не актуален.

Напомним, что Аллахьяр играл за "Зарю" на правах аренды с октября 2020-го по декабрь 2021-го. У луганчан было права выкупа иранца за 3-3,5 млн евро, которым клуб не воспользовался.