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Игрок Металлиста 1925 - о своем восстановлении после травмы в первой части сезона
Хавбек вернется к работе с командой после длительного отсутствия
Фото: Металлист 1925
Полузащитник "Металлиста 1925" Дерек, пропустивший почти всю первую часть сезона из-за тяжелой травмы, рассказал о своем восстановлении от повреждения и поделился планами на весеннюю часть чемпионата.
"Это был трудный процесс восстановления, как физически, так и психологически. Но все трудности позади. Все это благодаря Богу и моей семье, которая все время была рядом и помогала мне пройти этот трудный путь восстановления. Сейчас я очень счастлив, что могу заниматься футболом. Теперь постараюсь очень качественно подготовиться, чтобы во второй части сезона показать семье и болельщикам лучшего Дерека.
С нагрузками справляюсь нормально. Думаю, все будет хорошо, и я буду одним из лучших как лично, так и с командой", – сказал Дерек.
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