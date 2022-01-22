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Вантух: В Днепре-1 очень много нового, с которым я нигде не встречался, но это мне импонирует
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Офіційний сайт Дніпра-1/Автор невідомий
Зимний новичок "Днепра-1" Роман Вантух прокомментировал переход в команду Игоря Йовичевича, а также первые дни в новом коллективе:
“Закончился первый круг, агент позвонил мне и сказал, что есть такая возможность. Я, конечно, обрадовался, до последнего ждали ответа из “Динамо”. Хотя я для себя принял решение, что хотел бы сюда.
Очень много нового, с которым я нигде не встречался, но мне это импонирует. Каждый день узнаю что-то новое, меня вызывают, показывают видео, как все должно выглядеть. Моментами не скажешь, что очень тяжело, наоборот – очень интересно, у меня такой энтузиазм, хочется слушать, работать.
Очень быстро проходит адаптация, потому что многие ребята мне помогают. Коллектив дружный, в чем, думаю, заслуга тренерского штаба – они очень приветливые и сплоченные. Очень легко”, – сказал Вантух.
Отметим, что Роман провел первую часть сезона тоже в аренде, однако выступал за “Черноморец”. На его счету один ассист в 10 матчах УПЛ и Кубка Украины.
Также добавим, что это уже его четвертая аренда из "Динамо". Ранее Вантух играл на таких же правах в составах “Олимпика” и “Александрии”.
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