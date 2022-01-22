  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Вантух: В Днепре-1 очень много нового, с которым я нигде не встречался, но это мне импонирует
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Вантух: В Днепре-1 очень много нового, с которым я нигде не встречался, но это мне импонирует

Премьер-лига
(2 голосов)

Адаптация происходит очень быстро

Вантух: В Днепре-1 очень много нового, с которым я нигде не встречался, но это мне импонирует

Офіційний сайт Дніпра-1/Автор невідомий

Новина українською

Зимний новичок "Днепра-1" Роман Вантух прокомментировал переход в команду Игоря Йовичевича, а также первые дни в новом коллективе:

“Закончился первый круг, агент позвонил мне и сказал, что есть такая возможность. Я, конечно, обрадовался, до последнего ждали ответа из “Динамо”. Хотя я для себя принял решение, что хотел бы сюда.

Очень много нового, с которым я нигде не встречался, но мне это импонирует. Каждый день узнаю что-то новое, меня вызывают, показывают видео, как все должно выглядеть. Моментами не скажешь, что очень тяжело, наоборот – очень интересно, у меня такой энтузиазм, хочется слушать, работать.

Очень быстро проходит адаптация, потому что многие ребята мне помогают. Коллектив дружный, в чем, думаю, заслуга тренерского штаба – они очень приветливые и сплоченные. Очень легко”, – сказал Вантух.

Отметим, что Роман провел первую часть сезона тоже в аренде, однако выступал за “Черноморец”. На его счету один ассист в 10 матчах УПЛ и Кубка Украины.

Также добавим, что это уже его четвертая аренда из "Динамо". Ранее Вантух играл на таких же правах в составах “Олимпика” и “Александрии”.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Динамо (Киев) СК Днепр-1 Роман Вантух
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Футбол1/2/3

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...