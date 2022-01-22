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Еще два игрока Динамо присоединились к Черноморцу на сборах в Турции

Премьер-лига
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(2 голосов)

Старые-добрые знакомые

Еще два игрока Динамо присоединились к Черноморцу на сборах в Турции

vorskla.com.ua

Новина українською

"Черноморец" продолжает собирать оптимальный состав для подготовки ко второй половине чемпионата. К команде на сборах в Турции присоединились нападающий Владислав Ванат и голкипер Владислав Кучерук, которые продолжат выступать за одесситов на правах аренды. Об этом сообщает meta-ratings.

Они присоединились позже всех из-за коронавируса – оба восстанавливались от болезни.

Также источник отмечает, что если футболисты в течение второй части сезона понравятся наставнику "Черноморца" Роману Григорчуку, то речь будет идти о полноценном контракте исполнителей с одесским клубом. Отметим, что текущие соглашения с "Динамо" у игроков действительны до 2023 года: в Кучерука – к лету, у Ваната – к зиме.

Напомним, что оба исполнителя были основными в команде Юрия Мороза. На счету голкипера 15 матчей (28 пропущенных и один сухой поединок), а в активе нападающего три гола и один ассист в 18 встречах.

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В статье: Динамо (Киев) Черноморец (Одесса) Владислав Кучерук Владислав Ванат
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Источник:
meta-ratings

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Комментарии (2)
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SeventyFour (Phoenix)
22.01.2022 в 14:52
Навіщо їм стільки дирявих воротарів?
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0
-1
Kela (Одесса)
22.01.2022 в 15:09
кроме Паста остальные пока на просмотре, не факт что останутся
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