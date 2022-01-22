Еще два игрока Динамо присоединились к Черноморцу на сборах в Турции

"Черноморец" продолжает собирать оптимальный состав для подготовки ко второй половине чемпионата. К команде на сборах в Турции присоединились нападающий Владислав Ванат и голкипер Владислав Кучерук, которые продолжат выступать за одесситов на правах аренды. Об этом сообщает meta-ratings.

Они присоединились позже всех из-за коронавируса – оба восстанавливались от болезни.

Также источник отмечает, что если футболисты в течение второй части сезона понравятся наставнику "Черноморца" Роману Григорчуку, то речь будет идти о полноценном контракте исполнителей с одесским клубом. Отметим, что текущие соглашения с "Динамо" у игроков действительны до 2023 года: в Кучерука – к лету, у Ваната – к зиме.

Напомним, что оба исполнителя были основными в команде Юрия Мороза. На счету голкипера 15 матчей (28 пропущенных и один сухой поединок), а в активе нападающего три гола и один ассист в 18 встречах.