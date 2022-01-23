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Поворознюк: В Ингульце не будет футболистов из Динамо

Премьер-лига
Обновлено
(3 голосов)

Функционер выбрал другой путь

Поворознюк: В Ингульце не будет футболистов из Динамо

Скриншот: YouTube

Новина українською

Президент "Ингульца" Александр Поворознюк дал комментарий о работе клуба в зимнее трансферное окно:

– Вы заявляли, что ведете переговоры с Суркисом по поводу переходов некоторых игроков "Динамо". Когда будет развязка в этой истории?

– Мы нашли более качественных исполнителей для усиления команды. Эта тема закрыта.

Из "Динамо" у нас футболистов не будет. Сейчас бессмысленно говорить, кого мы хотели. Не стоит называть фамилии. Зачем обсуждать то, чего не произошло? Сейчас вы увидите, кого мы еще подпишем и будете глубоко удивлены.

– Трансферную бомбу от "Ингульца" еще стоит ждать?

– Конечно.

– Кто это будет?

– Все – иностранцы. Самый топовый – из Нидерландов, затем бразилец. Скоро все увидите и услышите.

– Они достаточно известны?

– Думаю, да.

– Насколько трудно пригласить качественного игрока в "Ингулец"?

– Вообще не тяжело. Без проблем. Плати деньги, и он придет, – сказал Поворознюк.

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В статье: Динамо (Киев) Ингулец (Петрово) Александр Поворознюк
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Источник:
FootBoom

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Комментарии (11)
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TIRAN (Донецк (Украина!))
23.01.2022 в 14:56
может, он перепутал нидерландца с неандертальцем?
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0
0
vgolovan (полтава)
23.01.2022 в 14:33
поворознюку пиз-ть не мешки ворочать - посмотрим на результаты в конце сезона и что он тогда будет говорить
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+1
0
Андрейка Королевский (Харьков)
23.01.2022 в 14:25
Топовый нидерландец когда увидит что такое село Петрове,и что там нужно не только играть,а и жить,не будет рад и деньгам
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+1
0
Ergevision (KR)
23.01.2022 в 15:26
А что, правда такое ужасное?
Ответить
0
0
avatar
С.Карпович. (Ланівці)
23.01.2022 в 13:58
Коротко і ясно,плати бабки і буде футболіст.
Ответить
0
0
Весела Дача (Кривий Ріг)
23.01.2022 в 13:57
Ответить
+1
0
avatar
rubizhansky (Восточная Слобожанщи)
23.01.2022 в 13:46
"Плати гроші, і він прийде" - ємно та лаконічно.
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+3
0
Savage0059 (Kyiv)
23.01.2022 в 13:46
Гуллит и Ромарио? :)
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+5
0
avatar
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
23.01.2022 в 13:43
Головне, щоб встигнули добудувати стадіон. Залишиться хоч нащадкам
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+4
0
avatar
WuTаng (Київ)
23.01.2022 в 13:41
Навіть в селах диряві колоди нікому не треба
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+4
-5
Dr. House (Поділля)
23.01.2022 в 13:44
Петух, а чё ты так возбудился?
Ответить
+2
-4


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