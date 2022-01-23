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Поворознюк: В Ингульце не будет футболистов из Динамо
Функционер выбрал другой путь
Скриншот: YouTube
Президент "Ингульца" Александр Поворознюк дал комментарий о работе клуба в зимнее трансферное окно:
– Вы заявляли, что ведете переговоры с Суркисом по поводу переходов некоторых игроков "Динамо". Когда будет развязка в этой истории?
– Мы нашли более качественных исполнителей для усиления команды. Эта тема закрыта.
Из "Динамо" у нас футболистов не будет. Сейчас бессмысленно говорить, кого мы хотели. Не стоит называть фамилии. Зачем обсуждать то, чего не произошло? Сейчас вы увидите, кого мы еще подпишем и будете глубоко удивлены.
– Трансферную бомбу от "Ингульца" еще стоит ждать?
– Конечно.
– Кто это будет?
– Все – иностранцы. Самый топовый – из Нидерландов, затем бразилец. Скоро все увидите и услышите.
– Они достаточно известны?
– Думаю, да.
– Насколько трудно пригласить качественного игрока в "Ингулец"?
– Вообще не тяжело. Без проблем. Плати деньги, и он придет, – сказал Поворознюк.
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