Поворознюк: В Ингульце не будет футболистов из Динамо

Президент "Ингульца" Александр Поворознюк дал комментарий о работе клуба в зимнее трансферное окно:

– Вы заявляли, что ведете переговоры с Суркисом по поводу переходов некоторых игроков "Динамо". Когда будет развязка в этой истории?

– Мы нашли более качественных исполнителей для усиления команды. Эта тема закрыта.

Из "Динамо" у нас футболистов не будет. Сейчас бессмысленно говорить, кого мы хотели. Не стоит называть фамилии. Зачем обсуждать то, чего не произошло? Сейчас вы увидите, кого мы еще подпишем и будете глубоко удивлены.

– Трансферную бомбу от "Ингульца" еще стоит ждать?

– Конечно.

– Кто это будет?

– Все – иностранцы. Самый топовый – из Нидерландов, затем бразилец. Скоро все увидите и услышите.

– Они достаточно известны?

– Думаю, да.

– Насколько трудно пригласить качественного игрока в "Ингулец"?

– Вообще не тяжело. Без проблем. Плати деньги, и он придет, – сказал Поворознюк.