Приход воспитанников Динамо и слухи о Скрипнике. Как Заря проводит зиму

Несмотря на то, что зимой в Украине активного футбола нет, тем для разговора всегда в достатке. Посудите сами. Команды совершают трансферы и проводят спарринги, игроки дают интервью, продлевают контракты или же отказываются это делать. УПЛ спит, но скукота болельщикам точно не грозит. Взять для примера луганскую "Зарю". Бронзовый призер последних двух сезонов активно ведет себя на трансферном рынке, находясь в поиске усилений. Мы решили проанализировать последние новости, связанные с держателем бронзы, дабы получить цельную картину.

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Начать стоит с трансферов. С тех, которые принято называть входящими. Здесь просматриваются две тенденции. Первая - три новичка пришли из структуры киевского "Динамо". Юрий Тлумак, Даниил Скорко, Евгений Смирный - воспитанники академии действующего чемпиона, имеющие разный опыт игры в УПЛ. Первые двое выступали полгода в "Черноморце", третий также был замечен на южных берегах, однако до этого еще и защищал цвета "Колоса". Поскольку "моряки" решили сократить количество арендованных футболистов (сократить, но не убрать полностью, об этом написано здесь ), молодежи пришлось искать новое место. "Заря" подписала каждого на постоянной основе, заплатив в сумме по данным Тransfermarkt 440 тысяч евро. Контракты до лета 2025-го (Смирный до 2023-го), а киевская сторона оставляет половину прав на каждого из воспитанников. На том и договорились.

Сможет ли эта троица усилить команду Скрипника? Скажем так, конкуренцию точно создадут. Каждый из них пришел в "Зарю" на не самую здоровую позицию, где точно было необходимо кадровое усиление. Пускай и количественное. К примеру, за правое крыло обороны в большинстве игр отвечал один Фаворов, причем делал это далеко не всегда идеально. Скорко, пусть он и проиграл в Одессе конкуренцию Путре, в немногих своих матчах, когда получал шанс, оставлял приятное впечатление. Схожая ситуация и с Тлумаком. Опорная зона "Зари" - больное место. Поскольку Цвек частенько играл центрбека, а Назарина находился в лазарете, за эту зону времени вынужденно отвечал вингер Хомченовский. Ему конечно не привыкать на опыте затыкать дыры, но все же еще один человек явно лишним не будет.

Со Смирным все еще интереснее. Ему уже 23 года, а потому качеством он должен обеспечивать команду здесь и сейчас. И он на это способен. Евгений - достаточно универсальный футболист, который готов сыграть "восьмерку", "десятку" и даже правого вингера. Он пропустил старт текущего сезона из-за травм, но после этого по праву завоевал место в старте "Черноморца". На его счету три результативных действия (2+1) в 11-ти встречах. Да, цифры не космические, но опять же, навязать конкуренцию Назарине или Булеце он способен. А даже если Смирный и провалится в этом, то сможет держать Сергея и Егора в тонусе, не давая тем шансов расслабиться. Тоже полезно.

Вторая тенденция в трансферах "Зари" - усиление части слабых мест. О центре поля, куда взяли Тлумака и Смирного, мы уже сказали, но ведь есть еще правый фланг обороны. Укреплять эту зону пришел не только юный Скорко, но и Олег Данченко, которому 27 лет и который сейчас, если можно так выразиться, "в самом соку". После ухода из "Шахтера" в 2019-м, фулбек поиграл за несколько российских команд, после чего попытался найти себя в "АЕКе". С последними не сложилось, но в целом у него есть все шансы стать основным на новом месте. По крайней мере, так казалось до его семейной трагедии . Сейчас он не с командой на сборах и нет точной информации, когда сможет присоединиться. Отсюда можно сделать вывод, что нет вероятности в успехах Данченко в ближайшие полгода. С другой стороны, его взяли в аренду на 18 месяцев, а потому время прийти в себя у него будет.

К слову, зимой "Заря" также подписала 19-летнего вингера Абдулла Абдуллаева, который летом покинул юниорскую команду "Шахтера". О нем судить непросто, будем ждать на футбольном поле.

Теперь о потерях. Во-первых, зимой закончилась аренда Аллахяра, который вернулся в "Фенербахче", но в скором времени, если верить слухам, окажется в Чемпионшипе. И это больно. Больно не из-за того, что турецкий клуб его сразу же продал, а потому, что у "Зари" нет человека, который может заменить иранца. Аллахяр был ключевым игроком команды. И не только потому, что играл лучше всех и не потому, что совершил за полгода 13 результативных действий. Иранец тащил команду в тяжелых матчах. Он забивал "Динамо", забивал победный гол "Колосу", дважды огорчал "ЦСКА" Софию, спасал ничьи против "Руха" и "Миная". Никто из игроков "Зари" не мог взять инициативу на себя, как это делал Аллахяр, а потому отсутствие подписаний атакующих футболистов немного настораживает. Шахаб, Гладкий, Кабаев, Громов - добротные исполнители, но никто из них не имел такого влияния как Аллахяр. И вряд ли будет иметь.

Помимо этого, был расторгнут контракт с Агроном Руфати, который играл только по большим праздникам, и еще реже делал это качественно. Тут все логично. На этом все. У "Зари" две потери и как не вспомнить фразу Виктора Скрипника, сказанную летом 2020-го:

"Когда я зимой сказал, что нам нужно немного улучшиться, мне ответили, что сколько уведешь (игроков), столько и можешь приводить. У нас лимит на зарплатную ведомость, это реалии клуба".

Делаем вывод: либо уйдет кто-то еще, либо дела у клуба чуть стабилизировались, и теперь не нужно во время каждого ТО выходить в ноль. Кто может команду покинуть? Наиболее очевидный вариант - Владислав Кочергин. Между ним и клубом все мосты сожжены до тла, но "Заря", даже несмотря на то, что у вингера осталось полгода по контракту, хочет за него солидные отступные. Потому пока экс-игрок сборной находится в дубле, а не в "Металлисте" или чемпионате Германии. Что интересно, вне команды еще неделю назад был Громов, причем из-за схожей ситуации. У Артема точно так же контракт истекает летом, но он хотел бы сменить коллектив уже сейчас. У него есть несколько предложений, однако руководство луганчан не хочет его отпускать. Потому и отправило опытного футболиста ненадолго в дубль. Сейчас он снова с командой в Турции, но инцидент, вне всяких сомнений, свой след оставит.

Последнее. На прошедшей неделе появились слухи, что Виктор Скрипник окончательно решил не продлевать контракт с "Зарей". У специалиста есть предложения из-за рубежа, а потому летом он родину покинет. И это тоже печально. Повторим мысль, которую проговарили неоднократно. К Скрипнику можно относиться по-разному, но в не самых лучших условиях (особенно, что касается кадров) он выжимает из луганчан максимум. Две бронзы - это уже немало, даже солидно. Да, бывали провалы в Европе, но вряд ли кто-либо из наших наставников мог справиться лучше. А потому потеря Скрипника будет ощутимым ударом для "Зари".

Более того, до сих пор непонятно, кто в принципе останется летом в команде. Имереков, Вернидуб, Емец, Фаворов, Цвек, Кочергин, Хомченовский, Громов, Гладкий. У каждого из них летом заканчивается контракт и сейчас лично у нас нет уверенности, что даже половина игроков из списка подпишет новые сделки. Да простят нас болельщики, но "Заря" сейчас не служит образцом стабильности. Команда два лета подряд теряла многих лидеров, а ссылка некоторых "несогласных" в дубль точно не прибавит очков руководству. А скорее даже наоборот.

С другой стороны, возможно приглашение молодых воспитанников "Динамо" - это и есть начало перестройки, продолжение которой мы будем наблюдать летом? Держим руку на пульсе.