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Днепр-1 намерен выкупить игроков Динамо и Шахтера

Премьер-лига
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(2 голосов)

Днепряне проведут переговоры с клубами в конце сезона

Днепр-1 намерен выкупить игроков Динамо и Шахтера

Фото: СК Днепр-1

Новина українською

"Днепр-1" планирует провести полноценные трансферы защитника Никиты Кравченко и полузащитника Данила Игнатенко, которые сейчас играют в днепровском клубе на правах аренды.

Контракт Кравченко принадлежит "Динамо", а Игнатенко - "Шахтеру". Источник отмечает, что днепряне намерены провести переговоры по выкупу этих игроков в конце сезона.

В этом сезоне 24-летний Кравченко отыграл 14 матчей и выполнил 4 ассиста. На счету 24-летнего Игнатенко 3 гола в 15 поединках.

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В статье: Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Никита Кравченко СК Днепр-1 Даниил Игнатенко
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Комментарии (1)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
25.01.2022 в 10:15
Не кури, не киряй!
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