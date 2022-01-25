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Днепр-1 намерен выкупить игроков Динамо и Шахтера
Днепряне проведут переговоры с клубами в конце сезона
Фото: СК Днепр-1
"Днепр-1" планирует провести полноценные трансферы защитника Никиты Кравченко и полузащитника Данила Игнатенко, которые сейчас играют в днепровском клубе на правах аренды.
Контракт Кравченко принадлежит "Динамо", а Игнатенко - "Шахтеру". Источник отмечает, что днепряне намерены провести переговоры по выкупу этих игроков в конце сезона.
В этом сезоне 24-летний Кравченко отыграл 14 матчей и выполнил 4 ассиста. На счету 24-летнего Игнатенко 3 гола в 15 поединках.
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