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Пятов: Не стоит делать каких-то выводов по игре с Вольфсбергером
"Шахтер" провел первый спарринг на турецком сборе
Фото: ФК Шахтер Донецк
Голкипер донецкого "Шахтера" Андрей Пятов рассказал о разгромной победе в товарищеском матче против австрийского "Вольфсбергера" (4:1).
"Винисиус очень понравился. Отдал две голевые, быстрый парень. Он молодец, приятно удивил. А наша молодежь уже опытная, раз зрители их любят и дают какие-то призы. Пускай доказывают это на поле. Сегодня они молодцы, хорошо сыграли.
Это была первая игра на сборах. У каждого сейчас разная функциональная готовность, поэтому каких-то выводов делать не стоит. Каждый готов по-разному, но главное, что мы показали характер и игру", — сказал Пятов.
Свой следующий поединок на зимних сборах "горняки" проведут 28 января против "Шахтера" из Солигорска.
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