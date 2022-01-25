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Пятов: Не стоит делать каких-то выводов по игре с Вольфсбергером

Премьер-лига
(1 голосов)

"Шахтер" провел первый спарринг на турецком сборе

Пятов: Не стоит делать каких-то выводов по игре с Вольфсбергером

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Голкипер донецкого "Шахтера" Андрей Пятов рассказал о разгромной победе в товарищеском матче против австрийского "Вольфсбергера" (4:1).

"Винисиус очень понравился. Отдал две голевые, быстрый парень. Он молодец, приятно удивил. А наша молодежь уже опытная, раз зрители их любят и дают какие-то призы. Пускай доказывают это на поле. Сегодня они молодцы, хорошо сыграли.

Это была первая игра на сборах. У каждого сейчас разная функциональная готовность, поэтому каких-то выводов делать не стоит. Каждый готов по-разному, но главное, что мы показали характер и игру", — сказал Пятов.

Свой следующий поединок на зимних сборах "горняки" проведут 28 января против "Шахтера" из Солигорска.

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В статье: Андрей Пятов Шахтер (Донецк) Вольфсбергер
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Источник:
Футбол NEWS

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Комментарии (1)
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tolina-ystas (Краматорск)
25.01.2022 в 11:18
Андрей человек опытный и толкует по делу.Для первой игры достойно но хотелось бы что бы без валидола.Имею ввиду сначала голы а потом и покатать можно а не наоборот.Удачи команде!
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