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Даниил Семилет и Венсан Тилль вернулись в общую группу Ворсклы

Премьер-лига
(1 голосов)

Игроки наконец-то восстановились после травм

Даниил Семилет и Венсан Тилль вернулись в общую группу Ворсклы

vorskla.com.ua

Новина українською

Полтавская "Ворскла" продолжает работу на турецком сборе.

Сегодня, на вечернем тренировочном занятии, "ворскляне", впервые после длительной паузы, "встретились" с мячами. Выполнив упражнения на точность паса, поиграв в квадрат, завершили все – бегом с ускорениями.

Отмечается, что после длительной паузы, связанной с травмами, в общую группу команды вернулись Даниил Семилет и Венсан Тилль.

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В статье: Ворскла (Полтава) Даниил Семилет Венсан Тилль
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Источник:
ФК Ворскла

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