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Даниил Семилет и Венсан Тилль вернулись в общую группу Ворсклы
Игроки наконец-то восстановились после травм
vorskla.com.ua
Полтавская "
Сегодня, на вечернем тренировочном занятии, "ворскляне", впервые после длительной паузы, "встретились" с мячами. Выполнив упражнения на точность паса, поиграв в квадрат, завершили все – бегом с ускорениями.
Отмечается, что после длительной паузы, связанной с травмами, в общую группу команды вернулись Даниил Семилет и Венсан Тилль.
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Источник:ФК Ворскла
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