Даниил Семилет и Венсан Тилль вернулись в общую группу Ворсклы

Полтавская " Ворскла " продолжает работу на турецком сборе.

Сегодня, на вечернем тренировочном занятии, "ворскляне", впервые после длительной паузы, "встретились" с мячами. Выполнив упражнения на точность паса, поиграв в квадрат, завершили все – бегом с ускорениями.

Отмечается, что после длительной паузы, связанной с травмами, в общую группу команды вернулись Даниил Семилет и Венсан Тилль.