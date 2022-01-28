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Шкурин, Караваев, Рамирес и еще два игрока присоединятся к Динамо на втором сборе
Но без Нещерета
Фото: ФК Динамо Киев
27 января киевское "
Вылет на второй сбор в Турцию намечен на утро понедельника, 31 января. Продлится второй подготовительный этап до 10 февраля.
На второй сбор отправятся Александр Караваев и Илья Забарный, которые пропустили сбор в Испании из-за коронавируса, а также нападающий Илья Шкурин.
Также к команде должны присоединится восстанавливающийся после травмы защитник Денис Попов и ездивший в национальную сборную форвард Эрик Рамирес.
В то же время, не полетит с командой голкипер Руслан Нещерет, который получил в спарринге перелом носа и
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