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Шкурин, Караваев, Рамирес и еще два игрока присоединятся к Динамо на втором сборе

Премьер-лига
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Но без Нещерета

Шкурин, Караваев, Рамирес и еще два игрока присоединятся к Динамо на втором сборе

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

27 января киевское "Динамо" завершило первый сбор в Испании и уже вернулось в Киев.

Вылет на второй сбор в Турцию намечен на утро понедельника, 31 января. Продлится второй подготовительный этап до 10 февраля.

На второй сбор отправятся Александр Караваев и Илья Забарный, которые пропустили сбор в Испании из-за коронавируса, а также нападающий Илья Шкурин.

Также к команде должны присоединится восстанавливающийся после травмы защитник Денис Попов и ездивший в национальную сборную форвард Эрик Рамирес.

В то же время, не полетит с командой голкипер Руслан Нещерет, который получил в спарринге перелом носа и которому предстоит операция.

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В статье: Александр Караваев Динамо (Киев) Денис Попов Илья Забарный Илья Шкурин Эрик Рамирес
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