Шкурин, Караваев, Рамирес и еще два игрока присоединятся к Динамо на втором сборе

27 января киевское " Динамо " завершило первый сбор в Испании и уже вернулось в Киев.

Вылет на второй сбор в Турцию намечен на утро понедельника, 31 января. Продлится второй подготовительный этап до 10 февраля.

На второй сбор отправятся Александр Караваев и Илья Забарный, которые пропустили сбор в Испании из-за коронавируса, а также нападающий Илья Шкурин.

Также к команде должны присоединится восстанавливающийся после травмы защитник Денис Попов и ездивший в национальную сборную форвард Эрик Рамирес.