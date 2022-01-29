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Агент Довбика: Артем остается в Днепре-1 и готовится к весенней части УПЛ

Премьер-лига
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Пока турецкие клубы – это всего-навсего слухи

Агент Довбика: Артем остается в Днепре-1 и готовится к весенней части УПЛ

Фото: СК Днепр-1

Новина українською

Агент нападающего сборной Украины Артема Довбика Алексей Люндовский прокомментировал слухи о переходе своего подопечного в один из турецких клубов:

“У нас отличные отношения с менеджментом ведущих турецких клубов, действительно летом была конкретная пропозиция от “Трабзонспора” по Довбику, матчи “Днепра-1” регулярно посещали скауты “Бешикташа” и “Галатасарая”, а еще были звонки со стороны “Фенербахче”.

Но на сегодняшний день я могу уверенно сказать – Артем Довбик остается в “Днепре-1” и готовится помочь команде в весенней части сезона, ведь в чемпионате Украины она борется за выход в еврокубки и даже за медали.

Я могу сказать, что турецкие СМИ несколько поспешили выдать желаемое за действительное. Да, по Довбику был и есть интерес, были и есть контакты, но я хотел бы четко выразить мысль – что сейчас Артем полностью сосредоточен на том, чтобы хорошо подготовиться и принести максимум пользы “Днепру-1” в чемпионате Украины.

Так что сейчас этот ажиотаж где-то даже мешает – вы не поверите, настолько "взрывается" инстаграм у Артема Довбика и у меня после таких новостей. На экранах смартфона постоянно сообщения – Come to Besiktas, Come to Galatasaray, Come to Trabzonspor, Come to Fenerbahce”, – сказал Люндовский.

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В статье: Артем Довбик СК Днепр-1
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Источник:
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Комментарии (1)
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Будєм разбіратся (Київ)
29.01.2022 в 16:41
Артем говорив що в нього пріоритет це серія А. Як кращий бомбардир чемпіонату він цілком може претендувати на перехід туди влітку
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