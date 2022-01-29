Суркис: С Алиевым у меня великолепные отношения

Президент "Динамо" Игорь Суркис дал комментарий о том, какие отношения у него с бывшими и сегодняшними игроками клуба:

"Знаю, как эти футболисты "Динамо" проводят время. Мне даже стыдно было бы за ними следить. Знаю, что если эти ребята пойдут на дискотеку или в ресторан со своей девушкой или семьей – они будут вести себя достойно клубу "Динамо". Они себе ничего не позволят. А тогда было другое поколение.

Когда играл мой любимый футболист Демьяненко – это было тоже поколение, которое любило расслабляться по-своему. Я был в этой компании, когда был молодым.

Разные поколения. Сейчас другое поколение. За кем мне следить? За Цыганковым, который, наверное, не знает, как пиво пахнет?

Когда я сказал Миколенко: "Смотри, там в Лондоне нельзя напиваться. Там следят, там не так, как у нас" – он даже не понял, что я шучу. Потому что для них это непонятно. Это другое поколение. Они все время в гаджетах. У них нет времени поднять бокал.

Вот за Алиевым, Милевским следил. Не хотел, чтобы они нарушали режим, чтобы они трезвыми на поле выходили. Они меня сегодня понимают. У меня с Артемом великолепные отношения. Я с ним созванивался, с днем рождения поздравлял. С Алиевым у меня сегодня великолепные отношения", – сказал Суркис.