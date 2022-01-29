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Защитник Флуминенсе попал в сферу интересов киевского Динамо

Премьер-лига
(1 голосов)

"Бело-синих" интересует олимпийский чемпион

Защитник Флуминенсе попал в сферу интересов киевского Динамо

Новина українською

Киевское "Динамо" проявляет интерес к защитнику "Флуминенсе" Нино. Об этом сообщает издание Explosao Tricolor.

Сегодня, "бело-синие" должны были направить предложение бразильскому клубу по трансферу 24-летнего центрбэка. Условия потенциальной сделки неизвестны.

Нино стал олимпийским чемпионом в составе сборной Бразилии, а также выступал за сборную U-23.

В сезоне 2021 года Нино принял участие в 41 поединке и записал на свой счет 3 забитых мяча и 2 голевые передачи. Немецкий портал Transfermarkt оценивает игрока в 6,5 миллионов евро.

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В статье: Динамо (Киев) Флуминенсе (Рио-де- Жанейро)
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Источник:
Explosao Tricolor

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