В Десне до сих пор не заплатили долги по зарплате за октябрь-ноябрь

Черниговская "Десна" продолжает готовиться ко второй части сезона в Украине. Правда, пока игроки работают бесплатно, ведь есть перед ними долги по зарплате за три-четыре месяца. Об этом сообщает meta-ratings.

Также у команды есть и кадровые проблемы. Во вчерашнем спарринге против “Оболони” (0:1) сразу пятеро игроков не смогли принять участие: Игорь Литовка, Роман Мысак, Александр Маслов, Максим Дегтярев и Викентий Волошин.

Поэтому во втором тайме на поле вышла группа футболистов Десны U-19. Отметим, что дубль черниговцев занимает последнее место в турнирной таблице молодежного первенства.

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Напомним, что "Десна" едва ли не позже из всех клубов УПЛ отправится на сборы в Турцию. Подопечные Рябоконя вылетят 11 февраля на двухнедельный сбор, на котором проведут четыре матча.