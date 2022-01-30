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В Десне до сих пор не заплатили долги по зарплате за октябрь-ноябрь

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

В составе клуба все та же проблема

В Десне до сих пор не заплатили долги по зарплате за октябрь-ноябрь

Офіційний сайт Десни/Автор невідомий

Новина українською

Черниговская "Десна" продолжает готовиться ко второй части сезона в Украине. Правда, пока игроки работают бесплатно, ведь есть перед ними долги по зарплате за три-четыре месяца. Об этом сообщает meta-ratings.

Также у команды есть и кадровые проблемы. Во вчерашнем спарринге против “Оболони” (0:1) сразу пятеро игроков не смогли принять участие: Игорь Литовка, Роман Мысак, Александр Маслов, Максим Дегтярев и Викентий Волошин.

Поэтому во втором тайме на поле вышла группа футболистов Десны U-19. Отметим, что дубль черниговцев занимает последнее место в турнирной таблице молодежного первенства.

Читайте такжеСМИ: Президент Десны Левин будет основным кандидатом от Слуги народа на промежуточных выборах в ВР в Черниговской области

Напомним, что "Десна" едва ли не позже из всех клубов УПЛ отправится на сборы в Турцию. Подопечные Рябоконя вылетят 11 февраля на двухнедельный сбор, на котором проведут четыре матча.

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В статье: Десна (Чернигов)
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Источник:
meta-ratings

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Комментарии (3)
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prockop4uck (Киев)
30.01.2022 в 09:05
О, вчера вечером simargl о Десне заказывал "Опять Супряга... а что остаётся публиковать если нечего сказать про Десну и Шеву"
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С.Карпович. (Ланівці)
30.01.2022 в 08:58
Все бабло пішло Калітвінцеву.
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Arsenals (Днепр)
30.01.2022 в 08:53
Думаю на дно
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