  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Металлист 1925 проиграл сербской Воеводине
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Металлист 1925 проиграл сербской Воеводине

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Забили два мяча, но уступили

Металлист 1925 проиграл сербской Воеводине

ФК "Металлист 1925" / Автор неизвестен

Новина українською

Подопечные Валерия Кривенцова в рамках подготовки ко второй половине чемпионата Украины провели очередной контрольный поединок против сербской "Воеводины". Харьковская команда дважды забила, но пропустила в ответ три мяча и проиграла.

Вчера на турецких сборах "Металлист 1925" сыграл в нулевую ничью с аутсайдером турецкой Суперлиги.

30 января 2022 г. Белек, комплекс "Papillon Sports Center".

"Металлист 1925" - "Воеводина" - 2:3

Голы: Задерака 51, Кравченко 61, с пенальти – Чович 40, Жукич 48, Матич 70, с пенальти

"Металлист 1925": Шелихов (Коваленко М. 46), Капинус (Жичиков 61), Коваленко И. (Кверквелия 61), Потомков Ю. (Ченбай 61), Дуруэке (Эмере 61), игрок на просмотре (Ременюк 61), Батюшин (к) (Безуглый 61), Кравченко (Крысков 61), Фабиньо (Русин 61), Задерака (Габелок 61), Островский (Марлисон 61)

Главный тренер: Валерий Кривенцов

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Воеводина (Сербия) Металлист 1925 (Харьков)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...