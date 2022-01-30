Металлист 1925 проиграл сербской Воеводине

Подопечные Валерия Кривенцова в рамках подготовки ко второй половине чемпионата Украины провели очередной контрольный поединок против сербской "Воеводины". Харьковская команда дважды забила, но пропустила в ответ три мяча и проиграла.

Вчера на турецких сборах "Металлист 1925" сыграл в нулевую ничью с аутсайдером турецкой Суперлиги.

30 января 2022 г. Белек, комплекс "Papillon Sports Center".

"Металлист 1925" - "Воеводина" - 2:3

Голы: Задерака 51, Кравченко 61, с пенальти – Чович 40, Жукич 48, Матич 70, с пенальти

"Металлист 1925": Шелихов (Коваленко М. 46), Капинус (Жичиков 61), Коваленко И. (Кверквелия 61), Потомков Ю. (Ченбай 61), Дуруэке (Эмере 61), игрок на просмотре (Ременюк 61), Батюшин (к) (Безуглый 61), Кравченко (Крысков 61), Фабиньо (Русин 61), Задерака (Габелок 61), Островский (Марлисон 61)

Главный тренер: Валерий Кривенцов