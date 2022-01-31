Шабанов перейдет в венгерский клуб - источник

Защитник киевского "Динамо" Артем Шабанов близок к трансферу в клуб чемпионата Венгрии. Как сообщает главный редактор журнала "Футбол" Артем Франков, игрок продолжит карьеру в "Фехерваре".

"Шабанов уже отбыл в "Видеотон" (так раньше назывался клуб – прим.) – дальше все вопросы к нему", - написал журналист в своем телеграмм-канале.

Ранее сообщалось об интересе к динамовцу со стороны французского "Страсбура" и турецких клубов.

"Фехервар" после 18 сыгранных туров занимает четвертое место, отставая от лидера на девять очков. В воскресенье в составе "Фехервара" дебютировал третий украинец в нынешнем сезоне – еще один динамовец Богдан Леднев. Также за него выступают Иван Петряк и Евгений Макаренко.

Шабанов в текущем сезоне принял участие в восьми матчах "Динамо", на его счету один забитый мяч. Ранее он уже играл за границей – вторую половину сезона 2020/21 он провел в составе польской "Легии".

Добавим, что, отпуская Артема, "Динамо" продолжает искать центрального защитника. Ранее сообщалось, что киевляне обратили внимание на игрока команды Юрия Вернидуба.