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Шабанов перейдет в венгерский клуб - источник

Премьер-лига
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Один из местных грандов становится динамовским фармом

Шабанов перейдет в венгерский клуб - источник

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Защитник киевского "Динамо" Артем Шабанов близок к трансферу в клуб чемпионата Венгрии. Как сообщает главный редактор журнала "Футбол" Артем Франков, игрок продолжит карьеру в "Фехерваре".

"Шабанов уже отбыл в "Видеотон" (так раньше назывался клуб – прим.) – дальше все вопросы к нему", - написал журналист в своем телеграмм-канале.

Ранее сообщалось об интересе к динамовцу со стороны французского "Страсбура" и турецких клубов.

"Фехервар" после 18 сыгранных туров занимает четвертое место, отставая от лидера на девять очков. В воскресенье в составе "Фехервара" дебютировал третий украинец в нынешнем сезоне – еще один динамовец Богдан Леднев. Также за него выступают Иван Петряк и Евгений Макаренко.

Шабанов в текущем сезоне принял участие в восьми матчах "Динамо", на его счету один забитый мяч. Ранее он уже играл за границей – вторую половину сезона 2020/21 он провел в составе польской "Легии".

Добавим, что, отпуская Артема, "Динамо" продолжает искать центрального защитника. Ранее сообщалось, что киевляне обратили внимание на игрока команды Юрия Вернидуба.

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В статье: Динамо (Киев) Артем Шабанов МОЛ Фехервар
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Источник:
Динамоманія

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