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А забивать кто будет? Два форварда Львова получили травмы
Но могут вернуться до возобновления сезона
Фото: ФК Львов
В пяти матчах на зимних сборах "Львов" забил лишь один гол. По данным Meta-ratings, тому есть логичная причина.
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По данным источника, не помощники команде сразу два нападающий. Назарий Ныч восстанавливается после травмы уже продолжительное время, но должен будет вернуться к первой официальной игре. Также повреждение есть у зимнего новичка - Владислава Бугая.
Напомним, ранее сообщалось, что два атакующих футболиста "Львов"
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Источник:Meta-ratings
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