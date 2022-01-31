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А забивать кто будет? Два форварда Львова получили травмы

Премьер-лига
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Но могут вернуться до возобновления сезона

А забивать кто будет? Два форварда Львова получили травмы

Фото: ФК Львов

UA-Футбол
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В пяти матчах на зимних сборах "Львов" забил лишь один гол. По данным Meta-ratings, тому есть логичная причина.

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По данным источника, не помощники команде сразу два нападающий. Назарий Ныч восстанавливается после травмы уже продолжительное время, но должен будет вернуться к первой официальной игре. Также повреждение есть у зимнего новичка - Владислава Бугая.

Напомним, ранее сообщалось, что два атакующих футболиста "Львов" ушли в аренду.

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В статье: ФК Львов Владислав Бугай Назарий Ныч
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Источник:
Meta-ratings

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