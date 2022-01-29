Премьер-лига
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Мариуполь не проиграл Шахтёру, Буде/Глимт не проиграл и Динамо. Таблица спаррингов клубов УПЛ
Внимательно следим за всеми клубами лиги
Фото: ФК Рух / Автор неизвестен
Зимняя пауза в УПЛ - это не только возможность поработать боссам клуба на трансферном рынке, но и активный период для проведения контрольных матчей. Тренировки во время подготовки к официальной части сезона все шестнадцать команд лиги будут разбавлять спаррингами.
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Напомним, что УПЛ уже определила даты матчей первых двух туров чемпионата в 2022 году. Так, официальная часть сезона возвращается 25 февраля.
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