Алиев: Возвращение в Динамо? Нужно обсудить с Милевским и Суркисом

Экс-футболист " Динамо " и национальной сборной Украины Александр Алиев рассказал о возможно возвращении в киевский клуб вместе с Артемом Милевским.

- В одном из последних интервью президент "Динамо" Игорь Суркис сказал, что для тебя и Милевского двери в клуб всегда открыты. Ты мог бы сейчас быть полезным "Динамо"?

- Не знаю. Нужно подумать. Мы буквально сегодня разговаривали об этом с Артемом. Возможно, мы могли бы сесть втроем и решить, чем мы действительно можем помочь "Динамо". Решение должно быть взвешенным. Для начала, нам нужно просто встретиться и пообщаться с президентом.