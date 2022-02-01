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Алиев: Возвращение в Динамо? Нужно обсудить с Милевским и Суркисом

Премьер-лига
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Алиев: Возвращение в Динамо? Нужно обсудить с Милевским и Суркисом

Фото: Instagram Артема Милевского

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Экс-футболист "Динамо" и национальной сборной Украины Александр Алиев рассказал о возможно возвращении в киевский клуб вместе с Артемом Милевским.

- В одном из последних интервью президент "Динамо" Игорь Суркис сказал, что для тебя и Милевского двери в клуб всегда открыты. Ты мог бы сейчас быть полезным "Динамо"?

- Не знаю. Нужно подумать. Мы буквально сегодня разговаривали об этом с Артемом. Возможно, мы могли бы сесть втроем и решить, чем мы действительно можем помочь "Динамо". Решение должно быть взвешенным. Для начала, нам нужно просто встретиться и пообщаться с президентом.

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В статье: Артем Милевский Игорь Суркис Александр Алиев Динамо (Киев)
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Источник:
ТК Футбол

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