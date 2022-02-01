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Алиев: Возвращение в Динамо? Нужно обсудить с Милевским и Суркисом
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Фото: Instagram Артема Милевского
Экс-футболист "
- В одном из последних интервью президент "Динамо" Игорь Суркис сказал, что для тебя и Милевского двери в клуб всегда открыты. Ты мог бы сейчас быть полезным "Динамо"?
- Не знаю. Нужно подумать. Мы буквально сегодня разговаривали об этом с Артемом. Возможно, мы могли бы сесть втроем и решить, чем мы действительно можем помочь "Динамо". Решение должно быть взвешенным. Для начала, нам нужно просто встретиться и пообщаться с президентом.
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