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Уходит или остается? Полузащитник Десны, покинувший зимой клуб, сыграл за северян в спарринге

Премьер-лига
(1 голосов)

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Уходит или остается? Полузащитник Десны, покинувший зимой клуб, сыграл за северян в спарринге

UA-Футбол
Новина українською

Этой зимой состав черниговской "Десны" покинуло немало игроков. Одним из ушедших был Леван Арвеладзе, который заявил, что отклонил предложение "северян" по новому контракту.

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Однако все не так просто. Опытный полузащитник сыграл за коллектив Рябоконя в недавнем спарринге против "Оболони". Пока неизвестно, будет ли он продолжать выступать за черниговский клуб.

Уходит или остается? Полузащитник Десны, покинувший зимой клуб, сыграл за северян в спарринге - изображение 1
Фото: ФК Оболонь

В первом полугодии Леван провел за "Десну" 16 игр и забил один гол.

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В статье: Десна (Чернигов) Леван Арвеладзе
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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
01.02.2022 в 12:32
он не кому не нужен --останеться в Десне
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