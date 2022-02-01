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Уходит или остается? Полузащитник Десны, покинувший зимой клуб, сыграл за северян в спарринге
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Этой зимой состав черниговской "Десны" покинуло немало игроков. Одним из ушедших был Леван Арвеладзе, который заявил, что отклонил предложение "северян" по новому контракту.
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Однако все не так просто. Опытный полузащитник сыграл за коллектив Рябоконя в недавнем спарринге против "Оболони". Пока неизвестно, будет ли он продолжать выступать за черниговский клуб.
Фото: ФК Оболонь
В первом полугодии Леван провел за "Десну" 16 игр и забил один гол.
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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
01.02.2022 в 12:32
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