Сабо: Шахтер станет чемпионом и возьмет Кубок

Экс-тренер "Динамо" и сборной Украины Йожеф Сабо поделился ожиданиями от весенней части сезона в УПЛ.

— Какие ожидания от борьбы за титулы во втором круге УПЛ?

— В любом случае, " Шахтер " будет чемпионом. Кубок тоже возьмут "горняки". "Шахтер" усилился, Де Дзерби уже разбросал некоторых бразильцев, увидев, что они негодные. Он понял наш чемпионат. После перерыва "Шахтер" станет только сильнее. "Динамо" же останется на прежнем уровне. Луческу дал молодежи все, что мог. На Шапаренко еще можно "кататься" — он показывает игру. Центральные защитники киевлян тоже неплохие. Остальные — не годятся. Нападающих нет, крайних — тоже.

— Кто возьмет бронзовые медали?

— На бронзу претендуют 4-5 команд. По моему мнению, больше всего шансов у "Ворсклы". "Днепр-1" еще навяжет борьбу.

— Есть ли прогресс в нашем чемпионате, в сравнении с прошлыми годами?

— Говорят по-разному, но я не вижу прогресса. У нас упал уровень футбола. Это показали международные игра — наши команды проиграли средним командам в еврокубках.

Нужно покупать серьезных футболистов из-за рубежа и на них строить игру. В нашем чемпионате игроки крутятся из клуба в клуб, но прогресса нет никакого. Класс и уровень чемпионата от этого не повышается.