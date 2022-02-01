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Сабо: Шахтер станет чемпионом и возьмет Кубок
Йожеф Йожефович порассуждал о весенней части сезона
Фото: dynamo.kiev.ua
Экс-тренер "Динамо" и сборной Украины Йожеф Сабо поделился ожиданиями от весенней части сезона в УПЛ.
— Какие ожидания от борьбы за титулы во втором круге УПЛ?
— В любом случае, "
— Кто возьмет бронзовые медали?
— На бронзу претендуют 4-5 команд. По моему мнению, больше всего шансов у "Ворсклы". "Днепр-1" еще навяжет борьбу.
— Есть ли прогресс в нашем чемпионате, в сравнении с прошлыми годами?
— Говорят по-разному, но я не вижу прогресса. У нас упал уровень футбола. Это показали международные игра — наши команды проиграли средним командам в еврокубках.
Нужно покупать серьезных футболистов из-за рубежа и на них строить игру. В нашем чемпионате игроки крутятся из клуба в клуб, но прогресса нет никакого. Класс и уровень чемпионата от этого не повышается.
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