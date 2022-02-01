  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Сабо: Шахтер станет чемпионом и возьмет Кубок
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Сабо: Шахтер станет чемпионом и возьмет Кубок

Премьер-лига
Обновлено
(2 голосов)

Йожеф Йожефович порассуждал о весенней части сезона

Сабо: Шахтер станет чемпионом и возьмет Кубок

Фото: dynamo.kiev.ua

Новина українською

Экс-тренер "Динамо" и сборной Украины Йожеф Сабо поделился ожиданиями от весенней части сезона в УПЛ.

— Какие ожидания от борьбы за титулы во втором круге УПЛ?

— В любом случае, "Шахтер" будет чемпионом. Кубок тоже возьмут "горняки". "Шахтер" усилился, Де Дзерби уже разбросал некоторых бразильцев, увидев, что они негодные. Он понял наш чемпионат. После перерыва "Шахтер" станет только сильнее. "Динамо" же останется на прежнем уровне. Луческу дал молодежи все, что мог. На Шапаренко еще можно "кататься" — он показывает игру. Центральные защитники киевлян тоже неплохие. Остальные — не годятся. Нападающих нет, крайних — тоже.

— Кто возьмет бронзовые медали?

— На бронзу претендуют 4-5 команд. По моему мнению, больше всего шансов у "Ворсклы". "Днепр-1" еще навяжет борьбу.

— Есть ли прогресс в нашем чемпионате, в сравнении с прошлыми годами?

— Говорят по-разному, но я не вижу прогресса. У нас упал уровень футбола. Это показали международные игра — наши команды проиграли средним командам в еврокубках.

Нужно покупать серьезных футболистов из-за рубежа и на них строить игру. В нашем чемпионате игроки крутятся из клуба в клуб, но прогресса нет никакого. Класс и уровень чемпионата от этого не повышается.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Йожеф Сабо Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
1927.kiev.ua

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (6)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
SoLoMoN1607 (N .K)
01.02.2022 в 18:30
А каким средним командам проиграли наши в еврокубках ? Реал , Бавария, Барселона,Интер!! Бенфика тоже не подарок !! С Шерифом осечка вышла! Может Сабо какай-то другой турнир смотрел
Ответить
0
0
avatar
alex.belogubko (одесса)
01.02.2022 в 18:18
Сабо ты же говорил в ШД нет тренера --как они могут выиграть как в ЕК
Ответить
0
-1
SoLoMoN1607 (N .K)
01.02.2022 в 18:04
Йожев Сабо - А какая на вкус ж..па Ахметова?
Ответить
+1
-2
fanat_football (Херсон)
01.02.2022 в 18:00
Та шо там. Покупаем сразу Барселону или Рому и переводим в украинские. Чего мелочиться, своих растить?
Ответить
0
0
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
01.02.2022 в 18:00
Один из немногих здравомыслящих людей, понимающих в футболе! Спасибо!
Ответить
+1
-1
sasha_lv (Львів)
01.02.2022 в 17:43
Хєр тобі на воротник....ДК-чемпіон!!!!
Ответить
0
-1


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...